El mismo día en que Érika Aponte acudió a la Casa de Justicia en Usme para pedir medidas de protección al temer por su vida y dejar a su hijo con su agresor, en el Congreso de la República un grupo de mujeres encabezado por la representante Alexandra Vásquez radicó el proyecto de ley que reconoce la violencia vicaria.

Erika Aponte trabajaba en un local de comida en el centro comercial Unicentro. Foto: Facebook: Erikha Aponte

Este tipo de violencia es indirecta y tiene como fin afligir a una persona instrumentalizando a un tercero. En el caso de Aponte, su expareja y agresor, Christian Rincón, no le permitió llevarse a su hijo para proteger la vida de ambos. El hecho de no permitirle sacarlo también de ese entorno abusivo recae en violencia vicaria.



El proyecto de ley recoge las luchas de madres que han vivido situaciones violentas por parte de los progenitores de sus hijos, como las ha experimentado Ximena Ordóñez, fundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria. Hace un año y ocho meses, quien fue su pareja sustrajo del hogar a sus dos hijos de 12 y 8 años. Desde entonces, no tiene comunicación y no sabe nada de ellos.



Ella fue quien le tocó las puertas a la representante Vásquez para trabajar en conjunto una iniciativa que por primera vez reconoce la violencia vicaria como una forma de violencia de género, que afecta derechos tanto de mujeres como de niños.

“Se entiende por violencia vicaria cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier índole a familiares, dependientes o personas afectivamente significativas para la mujer con el objetivo de causarle daño”, define el proyecto de ley.



Esta violencia, además del caso de Ordóñez se expresa en amenazas verbales, violencia sexual, lesiones, incumplimiento al régimen de visitas, omisión de información en la custodia, ejercicio arbitrario de la custodia, entre otros comportamientos..



Además de definir y explicar cómo se manifiesta esta violencia, el proyecto promueve acciones para la formación en enfoque de género y de la violencia vicaria a los funcionarios que atienden estos casos y de crear campañas de concientización para desmontar la tolerancia de este tipo de violencia.

También la iniciativa extiende las medidas de protección a víctimas directas e indirectas. Tales como cobijar de estas disposiciones a familiares, restringir el régimen de visitas y custodia al padre, entre otros.



Por último, el proyecto ordena la creación de un registro de casos de violencia vicaria contra las mujeres con el fin de monitorear factores de riesgo e impactos de esta violencia.

El concepto

"Hay un desconocimiento de este concepto en el ordenamiento jurídico” FACEBOOK

En el país, el término de violencia vicaria se usó para hablar del caso de filicidio de Gabriel Esteban González el 4 de octubre de 2022. El niño de cinco años fue asesinado por su papá para causarle daño a su mamá, quien terminó su relación sentimental con él por la situación de violencia en la que estuvo expuesta por durante un tiempo.



“La primera vez que escuché del término fue con el caso de Gabriel. A pesar de habitar el feminismo, no lo había escuchado. Me conecté con Ximena y otras mujeres para construir el proyecto y llenar los vacíos en la ley, pues hay un desconocimiento de este concepto en el ordenamiento jurídico”, explicó la representante Vásquez.



El reconocer esta violencia, tanto para la congresista, como para Ximena y las sobrevivientes, permitirá tener cifras y un diagnóstico sobre una situación que “no puede seguir nombrándose como violencia intrafamiliar” y que termina revictimizando a las mujeres y niños en entornos violentos.

En dos ocasiones, el agresor de Ximena Ordóñez ha sustraído a sus hijos del hogar. En esta última ocasión, lleva un año y ocho meses sin ver a sus niños. Foto: Cortesía

Ximena Ordóñez recalca que este tipo de violencia no puede considerarse una pelea entre la pareja por la custodia de los hijos u otro asunto. A su juicio, en el sistema judicial se minimizan las alertas y banderas rojas por este motivo, y por sesgos de género y un desconocimiento del enfoque de género los comisarios de familia o jueces terminan entregándoles a los agresores el cuidado de los hijos.



El Frente Nacional ha acogido este año a 498 mujeres víctimas de violencia vicaria, muchas de ellas en procesos legales por la custodia de sus hijos y con afectaciones psicológicas por lo vivido. Ximena Ordóñez sufre de estrés postraumático, ataques de pánico, parálisis facial y de una de sus manos, dermatitis severa, entre otros síntomas productos de años de sufrir violencia de forma directa e indirecta.



“A mí no me mataron, pero sobrevivir a esto es una muerte en vida”, remata Ordóñez, quien está atacando por todos los frentes (judicial, mediático, legislativo) para reencontrarse de nuevo con sus hijos y recuperar el tiempo perdido con ellos.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

Twitter: @nataliatg13