A principios de septiembre, la Corte Constitucional le pidió al Congreso de la República legislar sobre la violencia digital de género. Es la primera vez que lo hace.



Desde hace años, la Fundación Karisma viene señalando un vacío legislativo sobre este tipo de violencia, lo que hace que no tengamos cifras ni estrategias diferenciadas para abordarla. Peor todavía: ese vacío hace que las autoridades que deben atender a las víctimas no lo hagan en serio.



Una muestra de lo anterior se está dando en nuestra investigación asociada con ONU Mujeres sobre la violencia digital que padecen aquellas que participan en política.

Hemos pedido cifras a distintas entidades que deben encargarse de atenderlas. La Fiscalía contestó que no podía identificar denuncias específicas porque no era un delito, y nos ofreció información sobre todas las denuncias de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y feminicidio presentadas por mujeres.



Esa falta de cifras exactas también fue evidente en las respuestas de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para la Mujer y el Ministerio de Salud. La invisibilidad es usual al hablar de violencia contra las mujeres, y un poco de contextualización es útil para entenderlo.



El movimiento feminista tuvo que empezar por sacar la violencia de género de la privacidad del hogar. Apenas a mediados de los noventa, en Colombia, la violencia dejó de incumbir únicamente a la víctima y el victimario y pasó a requerir intervención del Estado y merecer asignación de presupuesto para atender las agresiones que ocurrían en las relaciones familiares.

Después tuvo que poner en la agenda la idea de que la violencia contra las mujeres afecta sus derechos humanos, ocurre en todos los ámbitos de su vida y necesita medidas educativas, de salud, laborales, y de sensibilización de las funcionarias y del compromiso de la familia, el Estado y la sociedad.



Por otro lado, contamos con una ley integral para atender la violencia contra las mujeres desde 2008, pero el derecho generalmente se queda corto en la promesa de la transformación social. Pasados 14 años desde que se expidió la Ley 1257 (para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres), la mesa que le hace seguimiento, donde se sientan organizaciones expertas, aún sigue criticando que la prevención y la protección que se aspiraba a conseguir sigue quedando en el papel.



Expedir protocolos, decretos y resoluciones que no se aplican poco contribuye a eliminar la violencia. Tampoco se ha puesto en marcha una base de datos nacional para hacer seguimiento de los casos y que las mujeres no tengan que volver a contar su historia si cambian el sitio donde viven.



Ahora debemos poner el foco en la violencia que ocurre en línea. Ya la Corte Constitucional atendió nuestro llamado para remediar el vacío legislativo y abrió el camino para que las mujeres acudan a la tutela para proteger sus derechos cuando sufran violencia digital, mientras se regula.



Sin embargo, el Congreso no suele hacerse cargo de los exhortos de la Corte. Apenas el 30 % de los llamados son atendidos y pasan en promedio 4,6 años entre la sentencia y la norma. Además, el derecho no siempre logra transformar las realidades sociales: la misma Corte Constitucional señala que las mujeres que sufrieron violencia y buscan atención ante autoridades, generalmente, sufren nuevas agresiones por parte de los funcionarios que deberían protegerlas.

Dificultades al legislar

La difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento y la suplantación de identidad en línea deben tener una consecuencia penal. FACEBOOK

Hemos visto que cuando el Congreso ha querido legislar sobre internet ha propuesto medidas de bloqueo de contenidos dañinos por autoridades administrativas. También ha adoptado normas de responsabilidad de las plataformas por el contenido de los usuarios que esas empresas alojan, lo cual invitaría al monitoreo activo del tráfico de internet.



Esas propuestas desconocen que el bloqueo de contenidos debe ser una medida excepcionalísima y que los mecanismos de monitoreo de las conversaciones en internet tienen un efecto inhibitorio para la libertad de expresión.



También es importante pensar cuáles son los remedios para evitar la violencia digital.

La difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento y la suplantación de identidad en línea deben tener una consecuencia penal, pero no es claro cómo pueden repararse los derechos de las mujeres que reciben comentarios que refuerzan estereotipos de género o que hacen valoraciones sobre su apariencia física y su sexualidad, los cuales provocan miedo y afectan su salud.

El hecho de que muchos de esos comentarios no puedan ser considerados ‘discurso de odio’ y, por ello, estén cubiertos por la libertad de expresión, no puede conducir a la impunidad.



Ya los organismos internacionales que protegen la libertad de expresión nos dieron una pauta: el sexo y el género deben reconocerse como características protegidas en la prohibición de la apología del odio que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.



Cuando los discursos no sobrepasen ese umbral deberán ser abordados con estrategias distintas de la legal, más centradas en la educación, el diálogo, la alfabetización digital y la creación de conciencia sobre los daños que pueden causar. Debemos pensar en remedios distintos de los históricamente pensados para abordar la violencia política.

Interrogantes



Frente a todo lo anterior surgen varias preguntas: ¿la solución es bloquear el contenido de forma inmediata? ¿Quién podría ordenar dicho bloqueo? ¿Cómo se aseguraría el debido proceso de quien publicó? ¿Qué solución pone a la mujer en el centro de la reparación? ¿Cómo podría asegurarse un enfoque educativo o de sensibilización al tratar estos mensajes? ¿Cómo evitar naturalizar los comentarios violentos en línea? ¿A qué autoridad acudiría la mujer para lograr atención psicológica o para lograr una medida de protección? Y ¿cuál es el papel de las plataformas y de la sociedad en general?



La reflexión acerca de esas preguntas y los límites dados por la libertad de expresión deben guiar el trabajo del Congreso. Hasta el momento hay pocos ejemplos de regulación completa de este fenómeno.



Contamos con una oportunidad muy valiosa para incluir la violencia digital contra candidatas dentro de una norma en Colombia: se trata del proceso legislativo de la reforma del Código Electoral, que tiene un artículo sobre violencia política contra las mujeres que participan en política, y los tres proyectos de ley que desarrollan ese artículo.



Para finalizar, debemos aclarar que la Corte pidió que se legislara sobre la violencia de género digital, cobijando a mujeres y a aquellas personas con orientación sexual o identidad de género diversa que sufran violencia por esto.



Esperamos que el Congreso tome en serio el llamado de la Corte y también lo hagan las autoridades que deben atender a las mujeres que sufren esas violencias, mientras se avanza en la regulación.

Hechos de violencia digital no penalizados

- Afectación a canales de expresión: son acciones deliberadas que buscan que las plataformas den de baja perfiles o publicaciones de redes sociales o sitios web haciendo reportes falsos o inundando las páginas con conexiones interrumpiendo el servicio.



- Amenazas en línea: expresiones violentas que manifiestan intención de daño físico o sexual.



- Ataques masivos coordinados: buscan silenciar e intimidar a la persona de forma sistemática y dirigida.



- ‘Body Shaming’: actos que buscan humillar a una persona por su aspecto físico.

- Ciberacoso: es la persecución obsesiva a una persona a través de medios electrónicos, por ejemplo, mediante el envío de mensajes privados y/o comentarios públicos reiterados no solicitados.



- ‘Ciberbullying’: acoso o intimidaciones en tecnologías digitales por medio de redes sociales o plataformas de mensajerías, para acosar a una persona o grupo de personas por medio de divulgación de información falsa.



- Cibercontrol: robo u obtención de información que implica la pérdida de control de las cuentas o de los datos personales (exigir contraseñas, controlar interacciones con otras personas, exigir datos de localización constante, obligar a enviar imágenes íntimas).



- Sextorsión: cuando el chantaje o extorsión se hace con una imagen o video de la persona desnuda o realizando actos sexuales. Quien extorsiona usa imágenes o videos resultados de un acto consentido de sexting (interacción con imágenes o videos de contenido sexual a través de mensajería instantánea).



- ‘Frapping’: acceso a las cuentas de las redes sociales para suplantar a una persona y realizar publicaciones agresivas y denigrantes para ciertas personas o grupos, afectando la identidad digital y reputación del usuario.



- Difusión de material íntimo sin consentimiento: mal llamada ‘pornovenganza’ o ‘pornografía no consentida’. Registro o difusión de fotos, videos y datos personales de carácter íntimo sin consentimiento usando medios electrónicos con el fin de humillar, intimidar o extorsionar.



- ‘Cyberflashing’: remisión de imágenes de contenido sexual no solicitadas.

