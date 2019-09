Muertes anunciadas: dolorosa realidad de la violencia contra la mujer

Para algunas mujeres, denunciar ante las autoridades un caso de violencia intrafamiliar se está convirtiendo casi en una sentencia de muerte.

Por lo menos así lo demuestran los casos de 2.657 mujeres que en los últimos 10 años han acudido ante la Fiscalía u otras autoridades competentes y posteriormente, debido a la paquidermia de las instituciones, han sido asesinadas por sus parejas.



Esta escalofriante cifra fue relevada por el representante por Bogotá José Daniel López, en medio de una instalación artística realizada en la Plaza de la Rebeca, en Bogotá.

La instalación denominada ‘Muertes anunciadas’ mostraba cientos de golondrinas de color morado que reflejaban una realidad conmovedora como impactante: cada golondrina significa una mujer que había sido asesinada tras haber denunciado violencia intrafamiliar.

“No estamos ante casos aislados, este es un fenómenos sistemático que se sigue presentando en la sociedad. De cada 10 mujeres asesinadas, 3 son por violencia intrafamiliar. Y el 33 por ciento son homicidios que ocurrieron en sus propios hogares, enfatizó el congresista.

Cada golondrina significa una mujer que había sido asesinada tras haber denunciado violencia intrafamiliar Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, actualmente se adelantan 820 mil investigaciones por casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, solo 145 mil casos se encuentran activos, frente a más de 670 mil que están archivados, lo que demuestra una preocupante tasa de respuesta de las autoridades frente a estos delitos.



La ruta de atención a las denuncias sobre este flagelo es bastante dispendiosa para las víctimas, lo cual, en muchas ocasiones lejos de ejercer justicia y reparación para los afectados, termina revictimizándolos e incrementando las estadísticas de impunidad.

Hoy la víctima de violencia intrafamiliar debe contar hasta 10 veces la misma versión de lo que ocurrió, lo que la lleva, en múltiples ocasiones, a desistir del proceso. “Las mujeres encuentran muchos obstáculos en un sistema que no está pensado para ellas”, insistió López.

Las mujeres encuentran muchos obstáculos en un sistema que no está pensado para ellas FACEBOOK

TWITTER

Hace apenas un año, se aprobó una norma que reduce el procedimiento a solo dos audiencias, una donde la víctima cuenta la versión de los hechos y anexa las pruebas y otra donde el juez dicta imputación de cargos en contra del agresor y adopta los correctivos necesarios.



Sin embargo, no ha resultado suficiente. No se puede olvidar el caso de una mujer en Cali que en abril del año pasado fue citada a declarar ante la Fiscalía tres días después de que había muerto.



El congresista anunció que para noviembre citará a un debate de control político en el Congreso en el que no sólo pedirá explicaciones a las autoridades, sino que presentará propuestas de solución ante este flagelo.



POLÍTICA