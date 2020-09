Pornografía en el Congreso y escándalos de la telepolítica colombiana

A pesar de las críticas por parte de un grupo de funcionarios, que ha insistido en la presencialidad, los debates en el Congreso se han llevado a cabo a través de videollamadas desde hace semanas.



Plataformas como Zoom han sido las herramientas que se han usado para cumplir con sus deberes y esto ha dado pie para que muchos de los congresistas cometan errores, como dejar los micrófonos prendidos mientras hablan mal de sus compañeros.



Incluso, recientemente, se conoció que un debate de la Cámara de Representantes fue interrumpido por la transmisión de un video para adultos.

Le contamos cuáles han sido las situaciones más insólitas y los momentos incómodos en el Congreso de la República.

Video porno en la Cámara de Representantes

La representante a la Cámara María José Pizarro, perteneciente a la lista de la Decencia, citó a un debate virtual en la Comisión Sexta del Congreso, en la que se tratan, entre otros temas, la prestación de los servicios públicos. Pizarro tenía la intención de hablar acerca de la situación del Hospital San Juan de Dios, de Bogotá.

Mientras avanzaba debate sobre el Hospital San Juan de Dios en @ComVIcamara de @CamaraColombia, la plataforma fue saboteada en repetidas ocasiones. Ingresaron cuentas no autorizadas, videos pornograficos e insultos durante mi intervención. pic.twitter.com/hdcXc2sMVO — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 1, 2020

No obstante, en un punto la sesión fue interrumpida por un video pornográfico protagonizado por varias personas.



Pizarro señaló que esto era una forma de sabotear los temas que se estaban tratando y dijo que el foco de atención no serían sus argumentos, sino el bochornoso hecho.



Además, explicó que el único incidente durante la jornada no fue la transmisión del clip para adultos. “Cada vez que intentaba intervenir, ya cuando estaba haciendo las conclusiones, salieron insultos de todo tipo”, dijo.



Asimismo, advirtió la falta de seguridad que pueden tener estas plataformas. “A mí me parece absolutamente grave lo que acaba de suceder en la Comisión Sexta, pues nos dijeron que la plataforma era imposible de ‘hackear’, que ninguna persona extraña podía ingresar. Lo que sucedió evidencia que esto no es así. Quiere decir que las sesiones son susceptibles de ser ‘hackeadas’”, aseguró la legisladora.

El micrófono abierto de Angélica Lozano

En julio de este año, la senadora del partido Alianza Verde olvidó apagar su micrófono mientras estaba en una reunión de la Comisión Primera del Senado en Zoom. Justo en esos momentos se estaba votando el proyecto de ley que permitía hacer sesiones ordinarias de forma virtual.

La mala pasada que le jugó la virtualidad a Angélica Lozano La mala pasada que le jugó la virtualidad a Angélica Lozano

En la videollamada estaban otros congresistas, como Armando Benedetti y Gustavo Petro. De repente, empezaron a escuchar una conversación privada de Lozano con otra persona. "No, marica, qué amargura, qué amargura", decía la representante de ‘los verdes’. Mientras tanto, los demás participantes de la reunión la oían, atónitos.



Más tarde y sin prestar atención al llamado de algunos de sus colegas, quienes le advertían que estaba hablando con el micrófono abierto, la senadora profirió varios insultos que no tardaron mucho en volverse virales.



"Con estos hp's no se puede hacer nada", exclamó Lozano y provocó las carcajadas de sus compañeros, quienes no se lo tomaron personal.

El error de David Racero

Después de que se conoció la votación de un proyecto de ley que buscaba aumentar los impuestos al tabaco en Colombia, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el legislador David Racero, de la lista de los Decentes, mostró su desacuerdo.

Hoy cometí un error en sesión de Comisión 3ra de Cámara.



Cuando se hundió proyecto que aumentaba impuesto al cigarrillo que yo había defendido para salvar vidas, me indigné y dije "qué hijueputas" sin percatarme q estaba el micrófono abierto.



Pido disculpas a la opinión pública pic.twitter.com/16XJLBRwoF — DavidRacero (@DavidRacero) May 18, 2020

Pero, como le sucedió a Angélica Lozano, olvidó apagar su micrófono y lanzó un ‘madrazo’ que fue escuchado por los otros congresistas que se encontraban en la videollamada.



El presidente de la Comisión, John Jairo Roldán, le comunicó que lo estaban escuchando y no pudo evitar esbozar una sonrisa.



“Cierre el micrófono, representante Racero”, le dijo Roldán.



De inmediato, sus colegas le reprocharon el vocabulario. “Oigan, lo siento, no pensé que lo tenía abierto, lo siento, lo siento. De verdad, compañeros, fue una expresión”, se disculpó Racero.



Más tarde, también ofreció excusas a través de su cuenta de Twitter.

El comentario machista de un congresista

En la misma Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se presentó un suceso que generó todo tipo de comentarios de parte de políticos y usuarios en las redes sociales.



Durante el llamado a lista, que es uno de los protocolos al inicio de las sesiones virtuales, la secretaria de la Comisión, Elizabeth Martínez, le pidió a uno de los legisladores, Carlos Mario Farelo, que encendiera su cámara.

Este le respondió con un comentario que dejó a Martínez visiblemente incómoda. “Yo la tengo... no sé ¿Le tiro un besito para ver si me ve?”, le preguntó Farelo.

'Si quiere le tiro un besito para que me vea '



Así le dijo el congresista Carlos Mario Farelo a la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez 👇 pic.twitter.com/Ra5z0wmApe — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) May 5, 2020

Ella, entonces, le contestó: "No sé, doctor, eso no es legal".



Aunque la sesión continuó, los internautas no dejaron pasar el incidente y criticaron las palabras del congresista.

