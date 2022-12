Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, es una de las congresistas que ha promovido con mayor firmeza la propuesta de que las iglesias en Colombia paguen impuestos.



En noviembre, la comisión de conciliación de la reforma tributaria decidió, definitivamente, hundir el artículo que pretendía gravar esas instituciones. Al respecto, Miranda informó que no se rendiría y que radicaría un proyecto de ley para que las iglesias pagaran impuestos.



En las últimas horas, la congresista hizo referencia nuevamente al asunto mediante un TikTok.

En el video publicado en sus redes sociales, originalmente grabado en TikTok, Miranda hace la mímica de alguien que dice lo siguiente: "Que manda decir el pastor que por favor le lleven el diezmo, que necesita pagar la Toyota 4Runner que Cristo le regaló".



En la descripción, la congresista escribió: "Iglesias paguen impuestos! No me rendiré!".



Cuando se debatía la reforma tributaria en el Congreso, la propuesta de gravar a las iglesias pasó en la Cámara, pero se hundió en el Senado. Por ello, los congresistas de la comisión conciliadora debían definir si la incluían o no en el texto definitivo que las plenarias enviarían a la Casa de Nariño para que el presidente Gustavo Petro lo sancionara.



Fue esa comisión la que, finalmente, decidió hundir el artículo que pretendía que las iglesias pagaran un impuesto de 20 % sobre la renta por realizar actividades que no estuvieran relacionadas con su culto.



La congresista Miranda, en su momento, lamentó la decisión de eliminar el impuesto en la tributaria y dijo que "se quedó sola dando esa batalla". En Twitter, además, manifestó que radicaría un proyecto de Ley de Impuestos a las iglesias. "La justicia tributaria debe ser una realidad en Colombia", escribió.



