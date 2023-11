'No creo que vaya a haber reforma de la salud en diciembre': Víctor Salcedo

El futuro inmediato de la reforma de la salud no está claro y de eso es consciente el representante del partido de ‘la U’, Víctor Manuel Salcedo, quien, en entrevista con EL TIEMPO, habla sobre el futuro del proyecto y de por qué se apartó de su colectividad en esta discusión.



¿Qué está pasando en ‘la U’? ¿Por qué algunos están aprobando la reforma de la salud y otros como usted son ampliamente críticos al proyecto?

Tengo que decir que la mayoría de la bancada está aprobando el proyecto, con contadas excepciones que son: la mía, dos congresistas que están impedidos (Guida y Robayo) y Jorge Tamayo, que en ocasiones vota positivo y negativo.

¿Por qué ha votado negativo usted apartándose de su partido?

Yo he votado negativa la reforma por varias circunstancias. La primera es que hay duplicidad de funciones en el texto y no está clara la función de los Caps en el texto en cuanto al riesgo y la relación con las EPS. Me parece grave votar sin concepto fiscal. Hay algo más de la reforma que me preocupa y es que los Caps no van a tener una auditoría y aun así manejan recursos. Lo otro que me preocupa es que tras la desaparición de los fondos regionales que acabamos en el proyecto, estos siguen teniendo alguna burocracia.

¿El texto que hay actualmente no es el adecuado?

Me parece que nosotros debemos ser responsables. Si estamos adelantando una reforma de la salud, deberíamos tocar temas fundamentales como la desfinanciación del Soat por el subsidio del Gobierno y sigue la desfinanciación del sistema. Si le suman hay un tema que es que no se tocan los regímenes especiales, que tienen problemas iguales que las EPS y no entendemos cómo el Gobierno pasa por alto eso. Lo otro es que el Gobierno dice que no son aseguradoras, sino administradores. Ha desprestigiado sus funciones, pero ahora con las reservas técnicas ha comenzado a exigirles como aseguradoras, entonces ¿al fin qué, son o no son?



Se espera que esta semana se reanude el debate de la reforma de la salud. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

¿Qué debería cambiar?

Hay que dejar claro el tema del aseguramiento y lo más importante es dejar clara la libertad de los usuarios para escoger quién lo va a atender. Yo le he hecho saber al Gobierno mis posturas.

Algunos señalan que hay mermelada en ‘la U’ e incluso apuntan la cercanía que ha tenido el ministro Lizcano en los últimos días...

No puedo hablar de eso. Tengo una postura negativa, entonces no puedo salir a hacer señalamientos. Hay muchos rumores, pero no sé. Me he molestado con Lizcano porque ha desconocido mi codirección porque he votado negativo. Abandoné la bancada por esa circunstancia.



¿Qué opina de que con partido propio y todo trate de influenciar aun así a ‘la U’?

Está haciendo su tarea de ver cómo recoge y granea. La está logrando con cuentagotas.

¿‘La U’ va a ser determinante en la aprobación de este proyecto?

El partido tiene una bancada que el Gobierno necesita. Lo único que espero es que haya absoluta responsabilidad con los artículos que vienen, que para mí son los más importantes.

¿Cómo ve que lo más complicado todavía no se ha debatido? ¿El Gobierno tiene las fuerzas para sacarlo adelante?

Amanecerá y veremos.

¿Le dan los tiempos al Gobierno para sacar el proyecto en Cámara y Senado?

No creo que vaya a haber reforma de la salud en diciembre. No hay ni siquiera segundo debate y ya estamos a menos de un mes del cierre del semestre.

REDACCIÓN POLÍTICA

