Este miércoles en el Congreso de la República se presentó una escena que podría ser considerada por muchos como inusual. En medio de un debate de control político contra funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, también estuvo la primera dama, Verónica Alcocer.



La esposa del jefe de Estado llegó este martes en la mañana a un debate de control político en la Comisión VII de la Cámara de Representantes contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre su gestión y el sistema de salud de nuestro país.



Pero no es el Alcocer estuviera citada ni tuviera qué responder por algún asunto, pues ella no es funcionaria pública por lo cual el Congreso no puede pedirle su presencia en el Congreso. Esto solo podría darse por una invitación, no citación, pero, en caso de darse, no estaría obligada a asistir.



Según en representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien es cercano a la primera dama, su presencia en dicho debate de control político se dio, básicamente, para conocer de primera mano los temas sociales que se trabajan en esta célula legislativa.



Tuvimos la vista de la Primera Dama @Veronicalcocerg en la Comisión VII de @CamaraColombia en medio del debate de control político al sector salud. Nos manifestó que es de su interés empaparse de los temas sociales que se están adelantando en pro de los ciudadanos en la Comisión. pic.twitter.com/9EvTE39vVf — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) November 9, 2022

"En medio del debate de control político al sector salud, nos manifestó que es de su interés empaparse de los temas sociales que se están adelantando en pro de los ciudadanos en la Comisión", comentó el representante.



Agregó que, de igual forma, Alcocer ha estado pendiente de la emergencia por la ola invernal que se vive en el país, especialmente en el Atlántico, municipio por el cual Escaf resultó electo.