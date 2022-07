El partido Verde Oxígeno vivió una fractura en su interior después de que se conociera que los congresistas Humberto de La Calle y Daniel Carvalho, fueron expulsados de la colectividad política que les dio el aval para poder ser electos al Senado y la Cámara, respectivamente.



Ingrid Betancourt, la directora del Verde Oxígeno, confirmó el pasado sábado 16 de julio que después de un proceso de deliberación en la asamblea general del partido se tomó la determinación. De la Calle y Carvalho habían anunciado a través de una resolución su posición de independencia para el Congreso entrante y este resultó ser el detonante que provocó la expulsión de la colectividad.



“Como consecuencia a esta decisión y como propuesta del coordinador del partido en el Caribe, se puso en consideración de la Asamblea la expulsión política de los dos congresistas electos, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, debido a sus incompatibilidades con los principios de esta colectividad”, señaló el partido Verde Oxígeno a través de un comunicado público.



De esta forma trascendió la expulsión del partido de ambos congresistas electos, lo que se traduce en que el Verde Oxígeno ya no tendrá representatividad en el nuevo Congreso que se instala este 20 de julio, pero De la Calle y Carvalho aún conservarán sus curules.

El asunto de discusión

A toda esta situación se sumó una atmósfera de discordia, pues Ingrid Betancourt afirmó que “por decisión mayotaria” su colectividad se declaró en oposición al gobierno entrante en cabeza Gustavo Petro.



Además, argumentó que ese hecho significa una “incompatibilidad política” con la decisión que fue expresada por De la Calle y Daniel Carvalho, quienes se declaran independientes para el próximo cuatrienio.



Aunque ambos congresistas electos en las listas de la Coalición de la Centro Esperanza, pero con el aval del partido Verde Oxígeno, interpusieron una tutela el pasado 15 de julio, para frenar la asamblea general, el argumento legal no surtió efecto.



Dentro de la tutela, los congresistas argumentaron que en dicha asamblea “se pretendía pasar por encima de su posición y modificar los estatutos de manera arbitraria”.



Después de que se conociera de la expulsión que se produjo desde el Verde Oxígeno, el representante Daniel Carvalho aseguró que no considera que sea una “acción legítima”.



“Fuimos expulsados del Partido Verde Oxígeno a través de una asamblea plagada de violaciones a la ley y a los estatutos propios del partido. Una decisión que no consideramos legítima. Se pretendía aprobar unos estatutos antidemocráticos e imponer decisiones a los congresistas”, aseveró Carvalho por medio de su cuenta de Twitter.

Mientras que Humberto de La Calle aclaró que la instrucción de expulsión del partido Verde Oxígeno “no afecta su presencia en el Congreso”.



“Legalmente seguiremos siendo el doctor Carvalho y yo congresistas de la República. Comprometidos con nuestros electores y eso no lo vamos a cambiar”, dijo De la Calle.

El exjefe del equipo negociador con las extintas Farc-Ep fue más allá y aseguró que se siente “liberado” tras ser expulsado de la colectividad.

Mi curul y la de @davalho no se ven afectadas por la expulsión del PVO.



¡Viva la libertad! 👏



Lo que resta del caso es trabajo de abogados, ahora a preocuparnos por lo importante: El compromiso con nuestros electores. Nuestra lealtad es con ellos. pic.twitter.com/yoK2hobWp1 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 17, 2022

“Yo no quiero un partido en el que haya cargos vitalicios, haya una estructura totalmente autocrática. Esa no es mi idea de democracia”, agregó el congresista electo.

Por su parte, Betancourt aseguró que De La Calle y Carvalho “usurparon” la vocería del partido que les dio el aval para ser electos.



La excandidata presidencial señaló que los congresistas “pasaron por encima de los estatutos del partido”, pues presentaron una resolución en la que expresaron su postura independiente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



No obstante la directora del partido dejó saber que con la determinación tomada por su colectividad se espera que De la Calle y Carvalho “tengan total libertad” para declarar su independencia.



Todos los partidos políticos y congresistas electos tienen la posibilidad de declararse de gobierno, independientes o de oposición frente al gobierno entrante y solo podrán cambiar de postura una sola vez durante los cuatro años de mandato.

