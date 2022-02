A través de una carta firmada por los directores de la Fundación Paz y Reconciliación; Cuestión Pública; Fundación Karisma; Extituto de Política Abierta y Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), estos anunciaron du decisión de construir una alianza para la veeduría electoral.



"El 2022 es un año clave para la democracia colombiana, se llevarán a cabo las elecciones a Congreso de la República y la Presidencia en un escenario político marcado por la incertidumbre y diversos riesgos asociados al proceso electoral en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral", expresa el comunicado de las organizaciones.



Las organizaciones identificaron los principales riesgos de este proceso e hicieron un llamado "a la opinión pública, órganos de control y judiciales para exigir garantías de transparencia y cumplimiento de la Constitución y la ley", expresaron.



Estas son las principales preocupaciones de la colectividad:



1. No ha habido cumplimiento de los principios y normatividad de transparencia y

publicidad suficiente sobre los procesos de contratación de los softwares del

proceso electoral y de las auditorías. La concentración del proceso electoral en

contratistas que no dan claridad sobre sus procesos internos no brinda garantías

electorales.



2. El sitio web de la Registraduría es muy confuso y su servicio fue intermitente durante

los primeros días del mes de enero y al final de plazo de inscripción de cédulas. Hay

muchos reportes sobre problemas con los servicios en línea de sitio y los problemas

terminan afectando en especial la inscripción de cédulas.



3. No hay ninguna razón técnica para pensar que la autenticación biométrica garantiza

un proceso más seguro o transparente. Por el contrario, puede constituir una

barrera para las personas que (por diversas razones) no pudieron completarla en el

corto plazo dado por la Registraduría.



4. La autenticación biométrica no estaba contemplada en el calendario electoral. Los

cambios en el calendario y los plazos han sido arbitrariamente modificados y

definidos por la Registraduría y potencialmente pueden afectar el ejercicio del

derecho al voto.



5. En este punto para las personas aún no hay claridad al respecto de la inscripción o

no de su registro electoral. Hay votantes que no saben si podrán ejercer su derecho

al voto por esta razón.



6. A la fecha de este comunicado, la Registraduría no ha dado claridad sobre el

cumplimiento del calendario electoral estipulado por ley. Tampoco hay claridad

sobre el censo electoral, el material electoral que deberá distribuirse, la asignación

de puestos, zonas y mesas de votación y, en general, el conjunto del dispositivo

electoral para marzo.

POLÍTICA

