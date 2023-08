Después de que el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, fue elegido este martes como nuevo presidente de la Comisión I del Senado, el líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, hizo un breve análisis sobre las implicaciones de la noticia y celebró que el partido de gobierno pierda el control de las comisiones constitucionales.



(Además: Se rompieron los acuerdos: el Pacto Histórico perdió la Comisión I del Senado).

"Siguen las malas noticias para el gobierno Petro. 18 vs 8 votos, derrotado Alexander López para la Presidencia de la Comisión Primera del Senado. También pésimas para el MinInterior y los trámites de legalización de drogas recreativas, descongestión de cárceles y sometimiento (sic)", señaló el exvicepresidente.



Y es que si bien esta dignidad le correspondía al Pacto Histórico para esta legislatura -postularon a Alexander López-, se rompieron los acuerdos a los que llegó el Congreso el año pasado, cuando se dividieron las presidencias.



(Le puede interesar: Se agudiza la crisis en el Pacto Histórico por polémica con aval de Máximo Noriega).



De esta posibilidad se hablaba desde la semana pasada. Precisamente la elección se corrió una semana -las demás comisiones eligieron entre el martes 25 y miércoles 26 de julio-, mientras el Gobierno y el Pacto se movían para obtener los votos que les garantizaran la elección de Alexander López.

1/2 Siguen las malas noticias para el gobierno Petro. 18 vs 8 votos, derrotado Alexander López para la Presidencia de la Comisión Primera del Senado. También pésimas para el MinInterior y los trámites de legalización de drogas recreativas, descongestión de cárceles y sometimiento — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 1, 2023

Sin embargo, esto no fue posible y el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, fue el primero en postular a Blanco para dirigir esta célula legislativa. El congresista opositor consideró que el conservador "puede generar consensos entre partidos independientes, Gobierno y oposición y es lo que necesitamos en esta legislatura".



Paloma Valencia, del Centro Democrático, también postuló a Blanco. Argumentó que cuando eligieron a Alexander López como presidente del Congreso se comprometió a dar garantías, pero "no cumplió". Al final, fueron 13 votos para Blanco y ocho para López.



"Muy importante que pierdan control en las comisiones Constitucionales, como también ocurrió con económicas", agregó Vargas Lleras en su cuenta de Twitter.



No es la primera Comisión que pierde el Pacto Histórico en esta legislatura. La semana pasada en la Cámara de Representantes también se rompieron los acuerdos en la Comisión. En el Pacto postularon a Erick Velasco, pero las fuerzas opositoras e independientes se movieron y eligieron a Luis Ramiro Ricardo, de las curules de paz.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias