¿Qué le parece lo aprobado por el Senado del Plan Nacional de Desarrollo?

De las partes buenas que hay del plan, resaltaría lo que hay de economía popular. Me gusta que empecemos a pensar en los pequeños empresarios y emprendedores de este país, la cual es una necesidad muy grande y será positivo si logran articularlo. No me gustó mucho 'mico' que fuimos encontrando. Me refiero a crearle un monopolio a ISA, para que no solo transmitiera sino que pudiera producir y se encargara del gas importado.

Segundo día de debate del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en el Senado. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Me preocuparon asuntos ambientalmente cuestionables. Cuando al presidente se le llena la boca hablando de transición energética -para la que no ha hecho nada-, cuando prohíbe la exploración de carbón y petróleo en Colombia esta sin embargo hablando de subirle los impuestos a las energías limpias. Durante el gobierno Duque se le pusieron a esos proyectos un impuesto del 1 por ciento para que los negociosos prosperaran. El 65 por ciento de esos proyectos están estancados porque las consultas previas no han avanzado y porque los están dejando morir. En el Plan Nacional de Desarrollo subieron los impuestos del 1 al 6 por ciento. Eso significa que las energías limpias iban a quedar pagando más impuestos que aquellas de carbón. También me preocupa un anhelo que encontré y es que las zonas de reserva forestal que deberían ser zonas de protección ambiental se las quieren entregar en concesiones a los campesinos, lo cual es muy grave porque vamos a terminar destruyendo nuestros ecosistemas estratégicos.



Finalmente, me preocupa el tema del predial. Venía con una sobretasa, es decir, que usted pagaba el predial y además tenía que pagar un monto adicional supuestamente para los sistemas masivos de transporte. Fuera de eso, tienen una actualización de los catastros de manera automática. Van a igualar el avalúo catastral con el avalúo comercial, es decir, que serán muy grandes, por lo que todos los impuestos prediales de los colombianos se van a incrementar drásticamente. Eso nos parece lo más peligroso de todo.

¿Esto pasó en el Senado?

Todos los impuestos prediales de los colombianos se van a incrementar drásticamente.

Logramos quitar la sobretasa, pero la actualización catastral pasó.

Entonces, ¿cómo nos quedarán los impuestos a los colombianos con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo?

Es un misterio. Tampoco hay una claridad entorno a cómo va a quedar el avalúo catastral. Lo que va a pasar es que el catastro va a quedar con los impuestos comerciales. Es decir, si su predial o su vivienda aparece en menos precio de lo que vale en el mercado se lo van a poner en lo que vale el mercado, o incluso, por encima.

¿Cómo explica que la votación en el Senado haya sido tan mayoritaria cuando los ciudadanos hemos escuchado que el presidente no tiene las mayorías en el Congreso?

Yo creo que no ha perdido las mayorías. Los partidos siguen pendientes de ver qué cosas le aprueban y qué cosas no. En un plan de ese tamaño sucede que van atropellando mucho. Por ejemplo, fuera de las corporaciones autónomas se inventaron un consejo del agua que ahora será casi que una consulta previa para la utilización del agua. Siento que son proyectos tan grandes que los tratan de sacar en dos días y la discusión tiende a ser muy superficial.

Son proyectos tan grandes y los tratan de sacar en dos días que la discusión tiende a ser muy superficial.

TWITTER

¿Se siente satisfecha con los tiempos que se le dieron al análisis de cada una de las leyes que se aprobaron en este paquete tan grande?

Uno esperaría que hubieran dado siquiera dos semanas para que estos temas se pudieran discutir despacio. Si uno va a aprobar 400 artículos tiene que tener el tiempo de mirarlos todos. Lo que hicieron fue que todas las proposiciones que el gobierno no avalaba las votaron en bloque, los artículos como venían se votaron en bloque y nadie sabia lo que se estaba aprobando. Ahi nos iban a meter, entre otras cosas, el giro directo para destruir el sistema de salud, que es la mitas de la reforma de Petro. Nos metieron además cosas complicadas que apenas estamos mirando porque lo leyeron a toda velocidad y uno no sabe qué decir.

¿Qué fue lo que vio en las exposiciones de sus compañeros de Congreso?

Estamos en la discusión en torno a si en Colombia debe haber giro directo o no. Entonces yo vi a los congresistas diciendo que es muchísimo mejor quitar el intermediario, es decir, EPS. Y que es muchísimo mejor porque les van a pagar más rápido a los hospitales. Las dos cosas son falsas. Colombia no tiene intermediarios de salud, lo que Colombia tiene son aseguradores de la salud que reciben la plata que le entrega el Estado y con esa plata funcionan, hacen la atención primaria y montan todo lo que tienen para poder coordinar todo el engranaje del sistema. Si usted no les entrega la plata, uno se pregunta cómo van a funcionar las EPS. Lo que la gente no ha entendido es que el Estado es muy mala paga en Colombia.

Usted ayer denunció un mico sobre la salud y logró que lo retiraran. ¿De qué se trata?

El famoso giro directo, es decir, que las EPS no iban a recibir el dinero, sino que el Estado le va a pagar directamente a los hospitales. ¿Eso qué significaba? Pues que usted acaba la EPS, porque las PS no pueden funcionar sin recursos. Eso es absolutamente ridículo. Afortunadamente el gobierno decidió retirar ese tema.

¿Por qué la Cámara ha tardado tanto en discutir?

Porque han tenido una discusión más desordenada y amplia, han metido muchísimas cosas. Ese giro directo ya pasó en la Cámara de Representantes.

Continúa la discusión de los últimos artículos del Plan Nacional de Desarrollo en la plenaria de Cámara. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

¿Qué puede venir ahora en la conciliación?

Que asuman todas las cosas que sacaron en la Cámara de Representantes, donde metieron todo tipo de micos. Van a conciliar y van a adoptar todos esos micos. Uno se pregunta si los partidos que han dicho que no van a aceptar la reforma a la salud estarán dispuestos a aprobar un plan donde esas cosas van a quedar incorporadas. Aquí realmente vamos a saber cuál es la posición que tienen los partidos.

Es una carrera contrarreloj. ¿Tiene temor de lo que pase en la conciliación?

Sí, porque la conciliación es una caja negra y es un mecanismo de presión. A uno le dicen: ¿aprueba el plan tal y como viene o no lo aprueba? Yo creo que ahí el país debe tener mucho cuidado y ojalá el gobierno no pretenda ser suficientemente dogmático para no entender que un plan necesita la concertación con otros sectores.

En caso de que no se apruebe, el presidente puede firmar el plan. ¿Usted cree que eso podría ocurrir?

En muchos sentidos, yo creo que sí, lo que pasa es que el presidente Petro terminaría sin todas las facultades de emperador que quiere. De las facultades extraordinarias solamente logramos quitarle dos, una la de la creación de una agencia ambiental, que lo que creemos es que debe ir por ley, como la creación de la agencia de seguridad digital, que se necesitan en el país, pero que debe discutirse detalladamente y que los colombianos sepamos exactamente cuáles son las condiciones de protección a la seguridad digital y la intromisión que puede tener el Estado en estas áreas.

¿Qué atribuciones le quedaron al presidente y cómo las valora?

De las facultades me preocupa la que se refiere al SOAT. El presidente pretende decidir la tarifa del SOAT, lo cual es un criterio técnico y nada tiene que hacer un presidente ahí. Salvo que vaya a hacer demagogia con el SOAT y si va a hacer demagogia lo de esperar es que va tocar el sistema porque va a empezar a cobrar muy barato el SOAT, pero entonces las coberturas no van a funcionar y va a terminar recostando todo ese gasto en el sistema de salud y este, que ya está bien aporreado con el manejo de este Gobierno, puede terminar quebrando.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

¿Cuál es el diagnostico que hace el Centro Democrático luego de la aprobación?

hay mucha preocupación por el tema de la de la conciliación, porque si recoge todas las locuras que se han incorporado en Cámara a uno le queda la duda si vamos a tener los votos para parar todas esas locuras. Uno debe llamar en este momento la sensatez al Gobierno. Entender que tienen que hacer un proyecto donde quepan todos los colombianos. Mire lo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad surgió del. Acuerdo de la Habana como un mecanismo para recoger una una visión, tenía claramente expreso que no tendría efectos jurídicos, que no haría ningún tipo de recomendación. No solamente dieron recomendación transgrediendo el mandato que tenían, sino que además quieren hacer obligatorias las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como si los colombianos no tuviéramos derecho a pensar de manera distinta, como si la Comisión fuera dueña de la verdad cuando es una comisión sesgada que representa la visión de la izquierda y no la visión del país.

La mayoría de los colombianos tienen la sensación de que hay una ruptura en este momento entre el Ejecutivo y los partidos, sobre todo los que conforman la coalición. ¿Cómo ve la actuación de estos partidos?

Yo veo que en el Senado los congresistas votaron lo que les parecía bueno, negaron lo que les parecía manos. Jugaron un papel equilibrado pensando en Colombia. Pero veo que en la Cámara de Representantes metieron un artículo de más mermelada con cargos y con nueva burocracia para la Cámara de Representantes. Ese artículo facilita que todos esos que quieren traicionar a su partido, que quieren traicionar a sus electores, se puedan vender al gobierno Petro. Ese es un tema que va a ser muy difícil para el país porque aquí lo que está de por medio no es cómo le va a un congresista, es cómo le va a Colombia.



