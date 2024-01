Vacunas COVID: denuncian falencias en aplicación tras anuncio de linaje circulando

Este martes se confirmó que en el país está circulando la variante JN.1. Aunque se aclaró que como otras variantes omicrón es de gran contagio, pero con un porcentaje de enfermedad y muertes reducidas, varios congresistas han denunciado supuestas falencias en la vacunación contra este virus.



La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, fue una de las que denunció supuesta falta de vacuna contra el COVID. “Lo advertí desde julio del año pasado, hay una profunda negligencia sobre la administración de las vacunas COVID, muchas se perdieron y hay detrimento patrimonial”, dijo la representante.



A esto le agregó una experiencia personal debido a que supuestamente llamó para preguntar por la disponibilidad de la vacuna para su abuela, una adulto mayor de 94 años: “la respuesta, en esto momento no hay”.



En otro frente prendió las alarmas el representante Andrés Forero, del Centro Democrático. Este aseguró que hay una “deficiente actuación preventiva” del Ministerio de Salud ante las nuevas variantes.



En ese sentido, el congresista comparó el caso chileno, en el que hace dos meses anunciaron la llegada de vacunas monovalentes, que serían las más actualizadas, mientras que Colombia aún no se ha planteado la necesidad de comprar estas.



Sobre esto, el representante amplió su denuncia con un derecho de petición a la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en el que se cuestiona por el interés en estas vacunas. La respuesta es que desde agosto se mostró el interés de comprar 3,9 millones de dosis ante la Organización Panamericana de la Salud, pero aún así no se ha comprado.

Ante llegada de nueva variante de COVID 19 hay que denunciar deficiente actuación preventiva de @MinSaludCol.



Mientras en Chile vacunas monovalentes XBB1.5 -las más actualizadas- llegaron desde noviembre, en Colombia no sabemos cuándo llegarán. Si es que llegan.



En esa línea, Forero remarcó que “llama la atención que plan de compra diligenciado no contemple a mayores de 60, personas con comorbilidades, ni personal de salud”. Asimismo, este cuestionó que no se hable de fechas y se condicione la llegada de estas vacunas a una autorización por parte del Invima.



Sobre esta última entidad, que está en la interinidad, el representante denunció que desde el 2 de agosto llegó la solicitud de Pfizer y Moderna para la aprobación de las vacunas monovalentes, pero solo se solicitó información por parte del Invima el 14 de diciembre. La información llegó tres días antes del fin de año y no hay fechas para su resolución. “Se nota la interinidad y la falta de liderazgo”, agregó Forero.



Por último, el representante de oposición señaló que es posible que las vacunas monovalentes lleguen cuando el pico ya haya pasado. Esto lo comparó con lo que ocurrió con las vacunas de la viruela símica. A este le sumó las vacunas bivalentes, que apenas están llegando y hay varios lotes ya vencidos. Aunque organizaciones han indicado que aún pueden ser usadas hasta cierto periodo.