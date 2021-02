Proponen que sitio de vacunación lo asigne la Alcaldía y no las EPS

.Seis representantes a la Cámara por Bogotá enviaron este martes una carta al ministro de Salud Fernando Ruiz, en la que proponen que las citas para la vacunación en la capital sean asignadas por la ubicación geográfica de los beneficiados y no por criterio de las EPS, como está establecido hoy en día.

La propuesta apunta a que la coordinación de la asignación de las citas en los puntos de vacunación sea hecha por la administración distrital, que tiene mayor capacidad de coordinación y bases de datos y sistemas de información de carácter global.



El plan trazado hoy establece que son las EPS, no la administración distrital, las que definen los puntos de vacunación de los bogotanos. Esto, según los congresistas, podría generar, desbalances entre la capacidad competitiva de la red pública y privada que afectará a la población más vulnerable.



La propuesta busca,entre otras cosas, evitar la exposición al virus en los desplazamientos, la necesidad de mayores costos de transporte y, por ende, el incremento de los riesgos de renuencia por la disposición geográfica de los puntos de vacunación.



Según el representante José Daniel López, uno de los autores de la carta, “como está el plan hoy, es fácil imaginar a alguien que tenga que desplazarse largos trayectos y tomar varios buses para llegar a su vacuna al otro lado de Bogotá. El reto es acercar la vacuna a los ciudadanos lo más que se pueda.



Para los firmantes, la lógica debe ser que la vacuna llegue al ciudadano y no el ciudadano a la vacuna, teniendo en cuenta que este ha sido el aprendizaje de muchos países que ya iniciaron el proceso de vacunación.



Para el representante por el Partido Verde, Mauricio Toro: “El proceso de vacunación como lo estructuró el Gobierno tiene un error grave que proponemos corregir y fue el que en muchos países de Europa no estaba permitiendo cumplir con la meta de vacunación, porque dejaron en manos del sector salud la aplicación”.



Vea aquí la carta enviada por los congresistas y firmada por José Daniel López, Mauricio Toro, Katherine Miranda, Juanita Goebertus e Inti Asprilla:

POLÍTICA

