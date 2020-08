La propuesta que permite al Gobierno comprar la vacuna anticipadamente

Una de las estrategias que están usando la mayoría de los países para asegurarse un buen puesto en la adquisición de vacunas contra el covid-19 es negociar a la vez con varias de las instituciones que están desarrollando la vacuna.



Sin embargo, el Gobierno Nacional poco ha podido avanzar en la materia debido a que el ordenamiento jurídico colombiano no permite negociar ‘a riesgo’, es decir, adquirir una vacuna que eventualmente puede no funcionar.



Para solucionar este obstáculo, el representante Ricardo Ferro, desde julio pasado presentó un proyecto que permite negociar y adquirir las vacunas anticipadamente.

En diálogo con EL TIEMPO, el congresista explicó que esto va a permitir que “no nos quedemos los colombianos viendo por televisión cómo se aplican las vacunas en otros países”.



¿En qué consiste la propuesta?



Fue el primer proyecto que se presentó para buscar facilitar la adquisición de la vacuna contra el covid-19. La denominamos la ‘Ley de vacunas’. Tiene dos objetivos: la primera es permitirle al Gobierno que pueda comprar la vacuna sin que exista ningún problema de tipo jurídico en esta etapa, porque con la legislación vigente podría generarle inconvenientes al funcionario que se atreva a usar recursos públicos para adquirirla sin que se surtan todos los trámites previos que exige la normatividad colombiana.



El segundo punto es la creación del mecanismo de vacunas por impuestos. Facultamos a los privados para que puedan adquirir vacunas en el mercado internacional para que posteriormente las pongan a disposición del sistema de salud colombiano, es decir se las entregan al Estado.



Los privados que hagan esto reciben un descuento del 50 por ciento en el impuesto de renta siempre y cuando tengan utilidades superiores a los 1.200 millones de pesos.



¿Cómo se hace para que los privados no adquieran vacunas ‘piratas’?



La adquisición debe ser en el laboratorio que el Ministerio de Salud le faculte.



¿El proyecto suyo entonces le permitiría al Estado negociar las vacunas anticipadamente con los desarrolladores sin problemas legales?



Así es. Lo que queremos es permitirle al Estado que se tenga esa posibilidad, que nuestro Gobierno pueda salir a adquirir las vacunas, de manera que no nos quedemos los colombianos viendo por televisión cómo se aplican las vacunas en otros países. Esto nos va a agilizar el trámite.

¿El Gobierno les ha dicho algo frente a esta propuesta que puede ser la tabla de salvación?



Esta semana pudimos tener un diálogo muy constructivo con el Ministerio de Salud y ahí vamos a seguir con ese diálogo de manera constructiva, establecimos una mesa de trabajo.



Pero al Gobierno le cogió la noche ¿qué está esperando para darle mensaje de urgencia al proyecto?



Seríamos muy injustos en no reconocerle al Gobierno todo lo que se ha avanzado en estos meses de esta pandemia. Las ayudas están llegando a la población que más lo necesita. Más del 60 por ciento de los colombianos han recibido una ayuda por parte del Gobierno. Se han duplicado las ayudas a los colombianos, hay apoyos de todo tipo: de tipo alimentario, de tipo educativo, en cuanto a las nuevas unidades de cuidado intensivo.



Pero en cuanto a las vacunas al parecer nos está dejando el tren…



El tema de las vacunas lo estamos trabajando con el Gobierno. Lo que pasa es que al Gobierno le toca revisar con cuidado la propuesta, sería irresponsable que le fueran diciendo sí a todo.



¿Le van a dar mensaje de urgencia?



Yo no puedo pensar en vanidades, lo que estoy rescatando es la seriedad con la cual el Gobierno ha asumido el reto para poder inmunizar a todos los colombianos. Los funcionarios del Ministerio de Salud tienen que revisar en detalle cada propuesta. La próxima semana vamos a revisar de nuevo el tema con el Gobierno.



Este proyecto está en manos del Congreso ¿por qué no se ha priorizado?



El Congreso no tiene la facultad de dar un mensaje de urgencia en términos legales, pero sí podemos nosotros mismos meterle el acelerador al proyecto, ponerlo de primero en el orden del día, trabajar mucho más rápido en las ponencias. Ese es el mejor mensaje que podemos dar desde el Congreso.



