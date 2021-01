Piden al Senado convocar a sesiones de emergencia por vacunación

El médico y senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, envió este martes una carta al presidente del Congreso, el senador Arturo Char, en la que le solicita convocar al Senado a sesiones de emergencia, con el fin de conocer todos los detalles del plan de vacunación y acelerar los procesos para ponerlo en marcha.

Como es bien sabido, el Congreso, por ley, tiene dos recesos entre el periodo de sesiones. Uno va del 16 de diciembre al 16 de marzo y el otro va del 20 de junio al 20 de julio. Para que el Congreso pueda suspender su receso debe ser convocado por el presidente de la República a sesiones extra, en las cuales solo se podrán discutir los asuntos que en su decreto de convocatoria señale el jefe de Estado.



No obstante, debido a que, por ahora, según conoció este diario, el Ejecutivo no tiene planeado convocar a extras, el senador Castro acudió a otra figura, la de las sesiones de emergencia. Uno de los antecedentes que se tienen de este tipo de mecanismos se dio en 2011, cuando el Legislativo fue convocado por el presidente del Congreso pero para hacer control a los decretos de emergencia económica que en ese momento había emitido el gobierno de la época.



Para el senador Castro, “no es posible ni aceptable de cara a los millones de colombianos y colombianas que nos eligieron que continuemos nuestro receso legislativo mientras más de 51 mil compatriotas han fallecido y no hay asomo de inicio del proceso de vacunación en el país”.



La carta, que ya está en manos del senador Char, califica como imperativo que el Senado de la República conozca de primera mano el cronograma exacto y los datos públicos de la contratación con los que se quiere ejecutar el plan de vacunación que ha propuesto el Gobierno Nacional, e insta al ministro de salud a proveer tal información.



El senador Castro aprovechó esta comunicación para agregar la solicitud de la conformación de una comisión parlamentaria especial de seguimiento, vigilancia y veeduría a todo el Plan de Vacunación contra el Covid-19, con el fin de garantizar la transparencia y el control político en el proceso de inmunización de los colombianos y colombianas.

Según el presidente Iván Duque el plan de vacunación tendrá inicio en febrero. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre el cronograma.



Ante este panorama, y la falta de claridad sobre cuándo llegarán las vacunas al país, poco a poco han ido surgiendo propuestas para sobrellevar esta crisis. Una de las más llamativas fue la que lanzó hace algunas semanas el congresista César Lorduy, quien habló de decretar un nuevo estado de emergencia y que el Congreso suspenda su receso legislativo para que legisle en busca de ayudas para los colombianos más vulnerables ante la pandemia.



“Lo ideal es que el Congreso debata políticamente esas medidas (las que surjan de una eventual emergencia económica), participe en la discusión de las mismas y sumado a esto proponga otras que el país está necesitando”, manifestó Lorduy.



Han sido varios los congresistas que se han unido a Lorduy para pedir que el Legislativo sea convocado a sesionar lo más pronto posible.



Esta idea es apoyada, por ejemplo, por la representante de Alianza Verde Katherine Miranda, quien aseguró que, entre otras cosas, “el Congreso ha brillado por su ausencia” en medio de la crisis.



Por su parte, el representante José Daniel López manifestó que se necesita que se empiecen a tramitar iniciativas “urgentes para la reactivación económica del país”.



