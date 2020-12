La mayoría de colombianos deberá esperar hasta 2022 para vacunarse

Tal vez el principal tema hoy en la agenda de la mayoría de países del mundo es cómo quedar mejor posicionado en la carrera mundial que se libra en el planeta para acceder a la vacuna del covid-19.

En el caso de Colombia, lo que se ha dicho hasta el momento el Ministerio de Salud, de manera pública, es que la población priorizada serán los trabajadores de la salud, las personas con comorbilidades y los adultos mayores. La idea es que este porcentaje de los colombianos, cerca del 20 por ciento sean vacunados en el primer trimestre del 2021.



No obstante, no se conocía qué iba ocurrir con el restante 80 por ciento de la población. Justamente, en respuesta a un derecho de petición enviado por el representante a la Cámara José Daniel López, el Ministerio de Salud dejó claros los tiempos en los que se inmunizarán la mayoría de colombianos.



(Vea también: ¿En qué beneficia a los colombianos la nueva ley de vacunas?)



De esta manera, la entidad deja claro que después de vacuna a la población priorizada, lo cual se hará en 2021, se procederá a la inmunización del personal sanitario que participa en los servicios de inmunización, el personal docente y otro personal escolar y finalmente otros trabajadores esenciales no pertenecientes al sector salud ni de la educación, así como las mujeres embarazadas.



“Esta población será inmunizada durante el año 2022, en un proceso que enlaza estas fases en un continuo”, señala el documento firmado por el ministro de Salud Fernando Ruiz.



Con esto, según señala el texto, se lograría entre el 21 y el 50 por ciento de la población del país.



Esta información no cayó bien en el congresista López, quien divulgó públicamente el documento, y acusó al Gobierno de caer en la “improvisación”.



“En otras palabras, mujeres embarazadas, estudiantes, profesores, personas de menos recursos, entre otros, que no hagan parte de la población prioritaria, tendrían que esperar hasta el 2022 para vacunarse”, señaló el representante.

¡Por eso no respondían! Según @MinSaludCol, la mayoría de colombianos tendrá que esperar hasta 2022 por la vacuna, con suerte.



Si usted no es del personal de salud, no tiene comorbilidades, ni es mayor de 60 años, le tocaría esperar🤷🏻‍♂️#PilasConLaVacuna📄https://t.co/gXaoshwYt4 pic.twitter.com/iXaCyw3fKA — José Daniel López (@lopezjosedaniel) December 10, 2020

El documento del Ministerio de Salud también deja ver que aún subsisten dudas sobre la programación o no de la vacunación en algunos grupos poblacionales.



“A la fecha no se cuenta con información suficiente que permita programar la vacunación en algunos grupos poblacionales específicos, por ejemplo, niños o gestantes”, manifiesta el ministro.

Los avances

Hasta el momento, según ha dicho el ministro Ruiz, se espera en 2021 la adquisición de vacunas para cinco millones de personas vía negociación directa con las farmacéuticas y otros 10 millones de colombianos que serían cubiertos por el mecanismo Covax, al que Colombia está inscrito, pero que entregaría el biológico hasta el segundo semestre del próximo año.



Por su parte, el presidente Iván Duque recordó que el Gobierno colombiano le está apostando a la adquisición de las vacunas, no solo a través de mecanismos multilaterales, sino también en negociaciones de carácter bilateral.



(Además: Los argumentos de Claudia López en su pelea por las vacunas de covid)



"La razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada al ciento por ciento cada negociación, no la vamos a divulgar porque muchas de estas conversaciones se tranzan a través de acuerdos de confidencialidad", destacó el Presidente.



Sin embargo, el mandatario fue claro en señalar que la aplicación de la vacuna no solo será gratuita, sino que será voluntaria.



"Las vacunas deben ser voluntarias porque ningún sistema de inmunización en América Latina ha sido efectivo sobre la base de la imposición, pero aparte yo creo que en esto es preferible la persuasión que la imposición y es preferible la pedagogía a la imposición", dijo el mandatario al admitir que hay una discusión alrededor del tema.



POLÍTICA