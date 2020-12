Tutela contra Ministro de Salud por falta de información sobre vacuna

Justo en momentos en los cuales Reino Unido arrancó ya la vacunación masiva contra el covid-19 y varios países lo harán en los próximos días, en Colombia aún hay dudas sobre cómo se ejecutará este programa y en qué momento llegará la vacuna.

Justamente para solicitarle al Gobierno información sobre el plan para inmunizar a los colombianos, la logística para transportar las vacunas y el dinero que se invertirá, el representante José Daniel López envió hace un mes un derecho de petición al Ministerio de Salud. No obstante, hasta ahora, la entidad no ha respondido a esta solicitud.



Por ello, el congresista interpuso una acción de tutela contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que, mediante orden judicial, “en un plazo perentorio, entregue la información requerida”.



“Hace un mes enviamos al Ministerio de Salud un derecho de petición preguntando aspectos claves sobre el plan de vacunación en Colombia, sobre cómo se va a cubrir al porcentaje de población, cerca del 80 por ciento, que aún no está previsto con vacunas adquiridas, sobre cuál era el presupuesto disponible, pero hasta el momento lo que ha reinado es la opacidad en la información pública”, expresó López.

#Denuncia! Entutelé a @MinSaludCol, por no contestar derecho de petición sobre vacunas #COVID19.



Hace 29 días pregunté por plan para que 💉💉 lleguen a toda la población, y por logística para distribuirlas con cadenas de frío. Plazo legal era 5 días y siguen 😶🤐¿Improvisación? pic.twitter.com/632B9bva9Z — José Daniel López (@lopezjosedaniel) December 9, 2020

Lo que ha dicho el ministro hasta el momento de manera pública es que la población priorizada serán los trabajadores de la salud, las personas con comorbilidades y los adultos mayores. La idea es que este porcentaje de los colombianos, cerca del 20 por ciento sean vacunados en el primer trimestre del 2021.

Para esto, según ha dicho Ruiz, se espera la adquisición de vacunas para cinco millones de personas vía negociación directa con las farmacéuticas y otros 10 millones de colombianos serían cubiertos por el mecanismo Covax, al que Colombia está inscrito, pero entregaría el biológico hasta el segundo semestre del próximo año.



El presidente Iván Duque recordó este miércoles que el Gobierno colombiano le está apostando a la adquisición de las vacunas, no solo a través de mecanismos multilaterales, sino también en negociaciones de carácter bilateral .



"La razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada al ciento por ciento cada negociación, no la vamos a divulgar porque muchas de estas conversaciones se tranzan a través de acuerdos de confidencialidad", destacó el Presidente.



