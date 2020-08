¿Por qué Colombia no podría adquirir las vacunas anticipadamente?

Una de las estrategias que están usando la mayoría de los países para asegurarse un buen puesto en la adquisición de vacunas contra el covid-19 es negociar a la vez con varios de las instituciones que están desarrollando la vacuna.

Esta negociación es “a riesgo”, es decir implica que un país financie varios desarrollos a la vez sin conocer aún cuál de todos va a resultar el más efectivo y el que sea avalada por los organismos internacionales de salud. A pesar de ello, según los expertos, este es el mecanismo más eficaz para tener con prontitud la vacuna.



No obstante, a pesar de que otros países de la región ya han avanzado en la materia, el Gobierno colombiano aún no ha ‘cerrado negocio’ con ninguna de las desarrolladoras, pues según lo afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hay dudas sobre si la norma le permite al Ejecutivo invertir recursos en vacunas en fase experimental.



(También le puede interesar: En este orden se aplicará la vacuna del covid-19 en Colombia)



El temor se fundamenta en el artículo 15 de la ley estatutaria de salud que indica que los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías en los que se advierta “que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica, que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente, que se encuentren en fase de experimentación”. Esta es la razón por la cual, a pesar de haber logrado acuerdos de confidencialidad con algunas de las desarrolladoras, aún no se han girado recursos.

La situación ha generado preocupación en algunos sectores, pues si bien el país seguramente podrá adquirir alguna vacuna una vez sea avalada por los organismos competentes, cuando esto ocurra Colombia podría quedar rezagada en la llegada de las dosis necesarias para inmunizar a la población.



“La conversación internacional sobre vacunas avanzadas va por los tres meses y es increíble que tres meses después ni siquiera sepamos si necesitamos o no una ley nueva para poder comprar vacunas a riesgo, esa es la prueba reina de la improvisación del Gobierno en el tema de las vacunas, ojalá se aclare rápido y que el Gobierno determine si se necesita esa nueva ley”, indicó el representante José Daniel López, quien promovió un debate de control político en el que el Gobierno puso sobre la mesa su estrategia sobre el tema.

Soluciones

Para solucionar esta situación, y aún sin un pronunciamiento oficial del Gobierno, el representante Carlos Ardila, con el apoyo de la bancada liberal, radicó este martes un proyecto de ley que precisamente busca que se haga una excepción en el caso del covid-19 para que sí se puedan invertir recursos de la salud en vacunas en fase de experimentación.



“Hemos radicado un proyecto de Ley Estatutaria que permite comprar anticipadamente las vacunas contra el covid-19, en fase experimental, para que los colombianos no nos quedemos rezagados ante su eventual distribución”, indicó el representante Ardila.

Otra de las soluciones podría venir de un proyecto de ley radicado por el representante Ricardo Ferro, que introduce el mecanismo de ‘vacunas por impuestos’, el cual le permitirá al sector privado adquirir vacunas contra el covid-19, previa aprobación del Ministerio de Salud, de manera que Colombia pueda adquirir el mayor número de vacunas posibles.



La idea es que las empresas que sean declarantes del impuesto de renta sean eximidas de pagar el 50 por ciento de este gravamen a la importación o compra de vacunas que permitan a los colombianos acceder a ellas.

Hoy en @CamaraColombia hice un llamado a todos los congresistas para que priorícenos Ley de Vacunas que radique semana anterior:

1. Para que Gobierno pueda adquirir vacunas contra el Covid.

En este mismo frente del sector privado, se conoció que el exbanquero colombiano Gabriel Jaramillo, lidera la coalición de actores privados para el acceso a la vacuna contra el covid-19 en Colombia. Su principal tarea es la de ‘pasar el sombrero’ e ir teniendo caja para que, en el caso de que haya una vacuna promisoria, se pueda comprar con rapidez y el Gobierno no incurra en un eventual detrimento patrimonial, pues sería una compra a riesgo.



(Vea también: ¿En qué consiste el proyecto que permite el consumo de marihuana?)



Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que sí se podrán invertir recursos y que se hará por medio del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) que se financie dicha inversión, que se estima podría superar los 1,5 billones de pesos. Sin embargo, aún subsiste la duda jurídica.



Adicionalmente, sobre los costos, los congresistas Alfredo Deluque y José Daniel López, denunciaron que los recursos previstos hasta el momento serían insuficientes, pues el presupuesto de inversión para el Ministerio de Salud es de tan solo el 2,04 por ciento y además de la vacuna se necesitan recursos para invertir relacionados con el covid-19.



El congresista López pidió además, “que se avance en la negociación directa con las desarrolladoras y, además, en lo medida de lo posible, no nos podemos ir solos en esa negociación, hay que buscar llegar en bloque con otros países de renta media”.

