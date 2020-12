‘Sin este proyecto, el Gobierno no podrá comprar la vacuna’: Ferro

El Congreso de la República aprobó en último debate el proyecto de ley de vacunas, que establece mecanismos para facilitar el acceso a la inmunización contra el coronavirus.

La iniciativa, que establece que todos los colombianos podrán acceder a la vacuna de manera gratuita, tiene algunos artículos que han generado polémica, como el que establece que las farmacéuticas quedarán eximidas de responsabilidad ante efectos adversos de la vacuna.



Frente a esta polémica, el congresista Ricardo Ferro, autor del proyecto, pidió entender que "en este momento las vacunas que hay son experimentales y por lo tanto los estándares que se están teniendo son excepcionales, son estándares de emergencia".



¿Al fin cómo quedó la gratuidad de la vacuna?



La vacuna va a ser gratis para todos los colombianos independientemente del estrato socioecnómico y de la ubicación geográfica, pero no va a ser obligatoria. Todo colombiano tiene derecho a una vacuna gratuita contra el covid-19, pero ninguno está obligado a aplicársela.



Se ha dicho que las farmacéuticas quedarán eximidas de responsabilidad por efectos adversos de la vacuna, ¿esto no es abrir una puerta peligrosa?



Hay que entender que se trata de unas vacunas en etapa experimental, si nosotros queremos la legislación para las vacunas como tradicionalmente se han comercializado, que es después de 5 o 10 años de que arrancan las pruebas de las mismas, pues no podríamos vacunarnos el próximo año. En este momento las vacunas que hay son experimentales y por lo tanto los estándares que se están teniendo son excepcionales, son estándares de emergencia. Estos estándares se están aplicando en otros países también.



En el evento en que una persona que se aplicó una vacuna considere que esto le genero un efecto adverso, podrá acudir ante el contencioso-administrativo y el Estado contará con una póliza para responder en estos casos. Los ciudadanos no estarán desprotegidos.



Esta vacuna primero deberá surtir los trámites necesarios para su aprobación y en Colombia deberá superar la revisión del Invima.

¿Por qué no permitir que las farmacéuticas respondan?



Repito, estamos comprando vacunas de urgencia, vacunas experimentales. Con este proyecto estamos es blindando el proceso para que el ciudadano no vaya a quedar desprotegido, pero también tenemos que jugar con unas reglas de juego internacionales que también se están aplicando en los demás países. Sería muy grave seguir con esta misma situación de 200 muertos al día por no cumplir con las reglas que se están teniendo en cuenta a nivel internacional.



¿Puede haber confianza de los colombianos a la hora de vacunarse?



Yo me voy a vacunar contra el covid-19, confío en que los procesos que llevará a cabo el Gobierno para adquirir las vacunas van a cumplir los requisitos. Confío en estos procesos.



¿Usted confía en la vacuna que llegará a Colombia?



Confío en la vacuna que adquirirá al Gobierno para podernos vacunar.



¿Cuáles son los beneficios que ofrece el proyecto para las empresas privadas que faciliten la adquisición de la vacuna?



Los privados pueden hacer donaciones en dinero, para que el Estado pueda comprar las vacunas. Una vez se proceda con esta donación, el 50 por ciento de lo que donen se considerará un pago anticipado del impuesto de renta del año siguiente. Es decir, si el particular donó un millón de pesos, al año siguiente se considerará que ya pagó 500 mil pesos, es decir, la mitad de lo que donó.



¿A qué se refiere el proyecto cuando dice que se faculta al Gobierno para poder comprar vacunas?



Lo que pasa es que actualmente la legislación colombiana no permite adquirir vacunas con presupuesto oficial en fase experimental, entonces la única forma que tenemos para poder comprar vacunas en esta etapa es habilitar al Gobierno para que pueda hacer esta adquisición de los biológicos en fase experimental.

La gratuidad en la vacuna ya había sido anunciada desde mayo por el Gobierno ¿cuál es la novedad de la gratuidad en este proyecto?



Este es el proyecto que va a facultar al Gobierno para poder adquirir las vacunas. Con este proyecto se va a poder adquirir las vacunas en fase experimental y se van a poder suministrar gratuitamente con recursos públicos.



¿Es decir que sin proyecto no tendríamos pronto la vacuna en Colombia?



Sin este proyecto, el Gobierno no podría comprar las vacunas contra el covid-19 con recursos públicos.

