Proyecto de ley para que vacuna contra covid-19 sea obligatoria en Colombia

Un proyecto de ley del Centro Democrático busca que todo colombiano o extranjero mayor de 16 años que resida en el territorio nacional deberá inmunizarse contra el covid-19 como medida obligatoria.



“Hasta tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) no declare superada la pandemia del covid-19 a nivel mundial, y en los términos que establezca el Gobierno Nacional, será exigible la presentación del carné de vacunación”, dice el proyecto de ley 386, liderado por el representante a la Cámara, Ricardo Ferro Lozano, y radicado el pasado 17 de noviembre.



La iniciativa agrega que el Gobierno Nacional determinará las directrices para la vacunación de los menores de edad, y establecer los casos particulares en los que, por afectaciones de salud u otra razón, se excluya de la medida.



“Si bien es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico está el derecho que tienen las personas a tomar decisiones sobre su propia salud como es el caso de la vacunación, debe tenerse en cuenta que la situación que trajo consigo la pandemia del covid-19 en el país no solo tiene afectaciones en la salud individual como ocurre con otros fenómenos de salud pública, sino que las condiciones particulares de este fenómeno incrementan de manera considerable la posibilidad de que se causen graves afectaciones a terceros”, indica el proyecto de ley.



El representante Ricardo Ferro, autor de la ley ‘Vacunas para todos’ que garantiza la gratuidad de las vacunas para toda la población colombiana, sostiene que este proyecto de ley busca “que no volvamos a confinarnos por altos picos de contagios, como lo vivido en el año 2020”.



Ferro puntualiza que esta no sería la primera vacuna obligatoria, como lo son aquellas que hacen parte del esquema de vacunación de menores. “La salud depende de vacunarse, es un tema de salud pública. No se trata de cuidar solo una vida sino la de todos. Acá prima el derecho a la vida”, dijo a EL TIEMPO.



Ante el aumento de contagios por el coronavirus, varios países han extendido la exigencia del carné de vacunación para entrar a lugares públicos. En Colombia, desde el 1 de diciembre se deberá presentar el carné de vacunación con el esquema completo para eventos presenciales y actividades de ocio.



Austria, por su parte, es el primer país de la Unión Europea donde la vacuna será obligatoria para toda la población a partir del 1 de febrero de 2022.



