¿Se atrasó Colombia en las gestiones para la vacuna de covid-19?

Mientras Rusia acaba de anunciar una vacuna que ya sería funcional contra el covid-19 y otros países ya se postularon para hacer pruebas seguras en su población, en Colombia las gestiones al parecer no tendrían el ritmo esperado.

Así se concluyó en un debate de control político que se lleva a cabo en el Congreso, en el que participa el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda.



Según denunció el representante José Daniel López, citante del debate, los recursos previstos hasta el momento serían insuficientes, pues el presupuesto de inversión para el Ministerio de Salud es de tan solo el 2,04 por ciento y de allí, según el Gobierno, es que saldrían los dineros para la vacuna.



(También le puede interesar: ¿De dónde saldrían los recursos para vacuna del covid-19 en Colombia?)



“El presupuesto asignado hasta ahora es de tan solo 11 mil millones de pesos y los costos de la vacuna, según los estudios internacionales, podrían estar por los 3 billones de pesos, hasta 300 veces por encima de lo presupuestado”, dijo López.



Frente al tema, el Ministerio de Salud aseguró que “hasta la fecha se han desarrollado diferentes modelos”, uno de los costos que maneja la entidad, según reconoció en informe enviado al Congreso, es que la dosis puede estar por los 5 dólares y se aplicaría de manera paulatina al 60 por ciento de la población colombiana.



Es decir, de acuerdo con el documento del Ministerio, la vacuna se aplicaría a cerca de 30 millones de personas a un costo de 5 dólares la unidad, lo que daría una inversión total de 150 millones de dólares, es decir a precio de hoy unos 570 mil millones de pesos.



Sin embargo, se reconoce que el costo pueda ser más elevado, dependiendo del prototipo que se adquiera."Con todos los elementos que se requieren y un promedio en los costos de cada unidad, podríamos estar hablando que se requerirían 1,5 billones de pesos para lograr el objetivo", dijo el ministro de Salud Fernando Ruiz

El Presidente raya en el populismo al decir que la vacuna será gratuita para los colombianos, cuando no sabemos de dónde saldrá la plata para comprarla FACEBOOK

TWITTER

Frente a la fecha en la cual estaría lista una vacuna para aplicación, el Ministerio de Salud reveló que “es posible que no haya vacunas disponibles hasta el segundo trimestre de 2021”.



Para la consecución de la vacuna, el Gobierno adelanta dos estrategias para conseguir la vacuna.



(Vea también: ¿En qué consiste el proyecto que permite el consumo de marihuana?)



Uno es el mecanismo Covax, que es la unión de varios países para conseguir la vacuna en bloque, pero mediante el cual llegarían inicialmente solo las unidades para “el 20 por ciento de la población”.



La otra opción es negociar directamente con los desarrolladores, para lo cual se han hecho reuniones con estas empresas las cuales han hecho “una presentación muy escueta de algunos datos de sus avances”



Por ello, en diálogo con EL TIEMPO, el congresista López aseguró que “el Presidente raya en el populismo al decir que la vacuna será gratuita para los colombianos, cuando no sabemos de dónde saldrá la plata para comprarla, no tenemos la estrategia para anticiparnos en la competencia internacional y unas entidades se pelotean con otras sobre la responsabilidad en este tema”.

POLÍTICA