Reducir las vacaciones de los congresistas es una propuesta que se ha planteado más de una vez en el legislativo, pero no ha podido hacerse realidad.



El senador David Luna, de Cambio Radical, teme que de nuevo este proyecto se hunda, como sucedió en diciembre del año pasado con el anterior Congreso.



El congresista le pidió al presidente del Senado, Roy Barreras, agendar este proyecto de forma prioritaria para iniciar pronto su discusión y así alcanzar los tiempos para sus respectivos debates. "Este es un compromiso de todos los partidos con los ciudadanos, que no tiene color político", aseguró.



"Esto es un interés de reconectarnos con la opinión pública, reducir los privilegios del Congreso. El proyecto está ad portas de hundirse si no se discute la próxima semana", agregó.



Sobre esta petición, Barreras le respondió asegurando que apoya "totalmente esta propuesta que además coincide con los distintos proyectos radicados por el

Pacto Histórico para recortar el receso legislativo (no son vacaciones, la gente trabaja en las regiones) Como sabes está en el orden del día de la próxima sesión".



El senador David Luna le obsequió una medalla de la Virgen a Roy Barreras. Foto: Tomada de Twitter: @RoyBarreras

Desde julio, el representante a la Cámara Julio César Triana y la bancada de Cambio Radical radicaron un proyecto que busca reducir de 3 meses a 1 mes las vacaciones en el Legislativo. La idea es que los senadores y representantes vuelvan a sus labores el 16 de enero, en lugar del mismo día de marzo.



"Esperamos que el Congreso, que fue renovado en un 72 %, nos apoye en esta iniciativa para que tengamos más tiempo para el control político, más tiempo para el trámite de las iniciativas y vuelva el Congreso de Colombia a tramitar iniciativas para conectarse con el pueblo colombiano", dijo en ese momento Triana.

¿Cómo son las vacaciones de los congresistas hoy en dìa?

Las sesiones ordinarias del Legislativo actualmente inician el 20 de julio y finalizan el 16 de diciembre. Desde esa fecha, el receso se prolonga hasta el 16 de marzo.



Tras ese lapso de descanso, se retoman las actividades parlamentarias hasta el 20 de junio.



Además de estos recesos, los congresistas cuentan con otros días a la semana los cuales utilizan, según ellos, en trabajo que hacen en sus regiones y solamente sesionan, la mayoría de las semanas, los martes y los miércoles.



