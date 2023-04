Este miércoles, la sesión por la moción de censura en contra del canciller Álvaro Leyva tuvo que ser pausada ante una manifestación de familiares de víctimas de la fuerza Pública que intentaron entrar al recinto de la Cámara. El representante José Jaime Uscátegui fue señalado como la cabeza de dicha protesta.



Ante los señalamientos y el anuncio de acciones legales por parte del presidente de la Cámara, David Racero, el representante dio su versión de los hechos y responsabilizó a la cabeza de la corporación. Asimismo, pidió que en las próximas mociones se garantice el acceso a los distintos espacios a la oposición.



¿De qué trata la denuncia sobre los hijos del canciller Álvaro Leyva?





Ese punto lo presentó la representante Erika Sánchez y estoy un poco corto frente a lo que se comentó antes de mi ingreso a la sesión. Pero lo que pasa es que los hijos estarían asociados a una empresa que hace trámites de nacionalidades y ahí hay un conflicto de interés muy grande con el canciller Leyva. Y no dio ninguna respuesta frente a eso el día de ayer.

¿Qué fue lo que pasó para que intentaran entrar a la fuerza al recinto de la Cámara?





Teníamos un evento paralelo con víctimas de la fuerza Pública por ser el día contra las minas antipersonales. Ese evento lo tenía organizado hace más de un mes. Nadie puede decir que fue premeditado. Termina el evento, que tenía organizado en el salón Luis Carlos Galán, y varias de estas personas me comentan que quieren entrar a las gradas para escuchar el debate de moción de censura, pero que no les autorizan el ingreso porque el presidente David Racero no admitía el ingreso de ellos.



Es ahí cuando toman el megáfono, las fotografía de algunos de nuestros policías y soldados asesinados y se acercan a la plenaria. Piden que les dejen ingresar a las gradas. Ante la negativa, eso fue subiendo de tono y empezaron las arengas y las peticiones para que los ministros renuncien, porque le están haciendo mucho daño a la Fuerza Pública. Eso fue un acto espontáneo, así está demostrado. Ahora no pueden venir a alarmarse y decir que fue una toma del Congreso.

Entonces, ¿fue una respuesta por no poder entrar a las barras?



Sí, fue una respuesta debido a que no permitieron la entrada, a pesar de que había espacio. Yo le digo al presidente que la mejor forma de poner orden era dejarlos entrar, porque no iban a usar megáfonos ni nada por el estilo. Solo era espectadores de un debate. Nos deben dar una explicación. Estamos dispuestos a ir a las instancias judiciales y disciplinarias que quieran para ver quién es el que abusa de su poder congresional.

¿Cómo responde al anuncio de que se buscarán acciones penales?



Estoy dispuesto a atender todos los llamados a la justicia o de tipo disciplinario que haga la Procuraduría o la Comisión de Ética. No violé ninguna norma del reglamento. Portar una fotografía o hacer uso de un megáfono no es un delito o crimen en Colombia. No es una falta grave.

¿Por qué los familiares dirigieron los reclamos al canciller y no al ministro de Defensa?





El día de ayer teníamos 10 soldados secuestrados en Toribío, Cauca. Además, teníamos entre los invitados a familiares de 10 de los cadetes asesinados en la Escuela General Santander. Y ellos informan que hay recurrido a instancias internacionales para pedir justicia por sus seres queridos y no han sido escuchados. Es un llamado que debe llegar a la Cancillería. Así como le dan atención a la primera línea y a los terroristas de las Farc y el Eln, pedimos atención para aquellos que de forma pacífica piden justicia por sus familiares.

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, calificó lo ocurrido este miércoles como un "intento de toma violenta" . Foto: Prensa David Racero

¿Por qué tratar de entrar a la fuerza al recinto de la Cámara?



Solo entramos hasta la puerta de la plenaria. Nunca ingresamos al recinto. Cuando sale Erika Sánchez, ella pide a la gente que se calmen y que nombren 10 personas para escuchar el debate. Así se dio, pero sigue la molestia de David Racero y dice que lo están amenazando. Que Racero deje ese delirio de persecución, cuando solo querían entrar a las barras. Es que resulta que solo entran cuando son amigos del presidente Racero, pero no cuando son contradictores. Por eso le pido a David Racero que abra las gradas para la moción de cesura que le haremos al ministro de Defensa, el 26 de abril. Pido que se permita la participación de la ciudadanía porque él no es monarca ni dictador para decidir quiénes tienen derecho a entrar y quiénes no.