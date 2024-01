'El 41 % de las aeronaves de la FAC no están operando en este momento': Uscátegui

El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui citará al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, a un debate de control político para que dé explicaciones sobre la aparente falta de preparación y mantenimiento de varias aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que podrían ser utilizadas para atender las emergencias provocadas por los incendios en el país.



En entrevista con EL TIEMPO, el congresista contó detalles sobre una solicitud formal que radicó ante esta cartera para conocer el estado de las aeronaves de la FAC. Dice que hay 167 fuera de servicio.

¿Qué fue lo que encontró con respecto a las aeronaves de la FAC que deberían estar atendiendo la emergencia por los incendios forestales?



Desde el mes de noviembre del año pasado radiqué una solicitud formal para que el Ministerio de Defensa me informara cuál era el estado de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Finalmente, en diciembre, después de mucho esperar, me contestan el requerimiento y me dicen que de las 408 aeronaves que tiene la FAC, al menos 167 están fuera de servicio o por mantenimiento o por repuestos o por otras razones, y que habría al menos otras 14 aeronaves que sufrieron algún siniestro. Es decir que si uno hace las cuentas, más o menos el 41% de las aeronaves de la Fuerza Aérea no están operando en este momento por problemas de mantenimiento o por falta de recursos. Cuando se presenta esta emergencia en los cerros orientales y en todo el país con los incendios, pues lo ideal era tener esos equipos al día porque de lo contrario no se puede atender este tipo de emergencia. El Ministerio de Defensa dice que ese mantenimiento toma unas tres o cuatro semanas, entonces si desde el mes de noviembre estamos pidiendo que se pongan al día con esa cuestión porque han transcurrido casi dos meses y siguen hablando de que falta mantenimiento y que no están al día.

¿En la respuesta que le dieron le explicaron por qué no se había hecho ese mantenimiento?



Principalmente falta de recursos y la no disponibilidad de repuestos, esos han sido los argumentos principales. Ya desde el año pasado se venía hablando de que no había combustible y horas de vuelo para muchas de las aeronaves, entonces sí hay un descuido muy grande por parte del Ministerio de Defensa. Se están gastando la plata en otros aspectos y no están invirtiendo en esta necesidad específica que tiene el país y que ahora se hace más sensible. Yo me pregunto qué pasó con todas esas aeronaves que teníamos para la fumigación de cultivos ilícitos y que en este momento no se están utilizando por la política que estableció este Gobierno desde que se posesionó. Me pregunto, sin ser conocedor o experto en el tema, porque muchas de esas aeronaves, por ejemplo, ahora no se les está dando un uso de carácter humanitario como el que se requiere para atender una emergencia de esta naturaleza. No contentos con que nos van a dejar más de 400.000 hectáreas de coca seguramente cuando este Gobierno abandone el poder, nos van a dejar todos estos equipos obsoletos que no sirven ni para fumigación ni para otros usos.

El presidente dijo que la flota de fabricación rusa está en tierra debido a que por la invasión a Ucrania no han podido enviarse a mantenimiento a su país de origen…



Es inaceptable que ahora el presidente le eche la culpa a Ucrania y a la guerra que hay allá para decir que por ejemplo los helicópteros Mi16, que son los helicópteros rusos que sirven para el transporte de gente y para la carga pesada, no están volando por dificultades de la guerra. Estados Unidos en su momento ofreció la posibilidad de adquirir esas aeronaves y reemplazarlas por otros que se pudieran utilizar en territorio colombiano. Incluso, ellos tienen la posibilidad de ayudar con la reparación, el mantenimiento y la actualización de esos helicópteros. En algún momento, la secretaría general del Ministerio (Ana María Garzón Botero) firmó un otrosí con los rusos para el mantenimiento de ese helicóptero, pero al tratarse de empresas sancionadas por Estados Unidos, no se efectuó el mantenimiento. Lo cierto es que esa tecnología no solamente la manejan en Rusia, sino que también la tienen en Ucrania y Estados Unidos, y los repuestos se pueden conseguir por otras vías. Esa es una discusión que no lleva seis meses, sino que perfectamente lleva año y medio y es la hora que esos helicópteros que son tan importantes para Colombia no están en operación. Esos son helicópteros que se vienen manejando desde el año 97, que han sido muy importantes en el desarrollo de las operaciones militares en Colombia y que hoy son una capacidad obsoleta por negligencia de este Gobierno.

Helicóptero de la Fuerza Aeroespacial atendiendo el incendio en San Vicente Ferrer con el equipo Bambi Bucket. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

¿Este es el principal argumento por el que usted llevará al ministro de Defensa a control política?



Vamos a presentar la proposición tanto en la Comisión Primera, que yo integro, como en la plenaria de la Cámara de Representantes a ver en cuál de esas dos instancias se aprueba más rápidamente el control político. Necesitamos que el ministro le ponga la cara al país y nos cuente por qué la mitad de las aeronaves de la Fuerza Aérea están fuera de servicio y está completamente paralizada. Hay otros temas a tratar, como por ejemplo el asunto de los aviones Kfir, que son aeronaves de combate que Colombia requiere por razones de seguridad nacional. Esta es la hora en que no se ha definido la compra de esos nuevos aviones, cualquiera sea el proveedor. Recordemos que este Gobierno arrancó hablando de que iba a comprar unos aviones a Francia, pero finalmente ni con Francia ni con Estados Unidos ni con ningún otro país se ha hecho el acuerdo para tener esos elementos que el país necesita. Sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos a un loco como (Nicolás) Maduro que se está metiendo en Guyana y está amenazando el territorio de ese país, y teniendo nosotros aquí una frontera tan grande con Venezuela. Entonces, son capacidades que no se pueden dejar de tener porque, cuando ocurren las emergencias, como ahora, pues vemos la necesidad. El problema es que eso no se resuelve en cuestión de horas o semanas. Al ministro ya lo hemos citado reiteradamente, se le han hecho mociones de censura, pero es que en Colombia no hay ministro de Defensa. Si no le interesa lo que está sucediendo en las regiones con masacres, con secuestro, con extorsiones y con los casos de delincuencia común en las ciudades, mucho menos le va a interesar dejar una Fuerza Aérea actualizada y competente para las necesidades que tiene Colombia a futuro.

Entonces, ¿qué esperan de este debate?



Este es un intento más por hacerle un llamado de atención al ministro y ojalá la Cámara de Representantes se pellizque y considere de una vez y por todas avanzar en una moción de censura para sacar al ministro Velázquez del gobierno.

Por cómo se ha manejado la emergencia por los incendios, ¿la oposición planea llevar a otros ministros al Congreso?



Tocaría hacer un balance de cómo está funcionando ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que estaba a cargo de la Unidad de Gestión de Riesgo, porque vemos que aquí hay un descuido completo y absoluto. Yo voy a presentar lo que he llamado una ley de estándares, que establece unos parámetros básicos en Colombia, es decir, propone que en el país debería haber un bombero o socorrista por cada 1.000 habitantes, ese es el estándar internacional. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Colombia o de Bogotá, si acaso tenemos un socorrista bombero por cada 4.000 o 4.500 habitantes, es decir, que estamos completamente rezagados y se necesita que esos estándares sean tomados en serio, porque cuando ocurren este tipo de emergencias es que vemos la falencia y la incapacidad.

¿Cómo analiza la gestión de esta emergencia por parte del Gobierno?



Aquí tenemos un Gobierno que es de muchos anuncios, de mucho discurso, de muchos slogans, pero de cero contenido y completa improvisación. Haberle cambiado el nombre a la Fuerza Aérea Colombiana por Fuerza Aeroespacial Colombiana suena muy rimbombante, pero de qué sirve si ni siquiera tienen un avión para ayudar con un incendio. Eso lo que demuestra es la improvisación y la irresponsabilidad de un gobierno que en realidad no está conectado con las necesidades del país.

Hace unas semanas usted pidió participar como observador en la mesa con el Eln, ¿qué ha pasado con eso?



Yo le hice la solicitud tanto al presidente Petro como al alto comisionado Otty Patiño. Esa carta la radiqué hace más de una semana y esta es la hora en que no he recibido ninguna respuesta. Informalmente, se ha dicho que esa condición de observador no está considerada dentro de los acuerdos, pero a mí me toca recordarle al Gobierno que yo soy un congresista de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, que también hago parte de la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión legal del Congreso de la República, y que estoy en todo mi derecho de participar como observador. A mí no me interesa sentarme en una mesa o verles la cara a los criminales del Eln, lo que quiero es verificar que los compromisos en materia Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se estén cumpliendo y que no se va a prorrogar un cese al juego si el Eln no se compromete a dejar de delinquir.

REDACCIÓN POLÍTICA

