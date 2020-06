Uribe habla de dos periodistas cercanos al uribismo con perfilamientos

El expresidente, senador y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe se pronunció este martes en la noche sobre algunos aspectos de los perfilamientos hechos supuestamente desde el Ejército y habló del tema de 'hacker' que participó en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, en 2014.



El exmandatario habló de estos temas en medio de la plenaria del Senado.

Acerca del tema de los perfilamientos que se han venido denunciando y que habrían sido hechos desde el Ejército, Uribe afirmó que habría "carpetas" de dos periodistas cercanos a su movimiento político a quienes, al parecer, también habrían seguido.



Afirmó que "han encontrado" que hay una "carpeta" que dice que Miguel Matus, joven periodista de Arauca, del Centro Democrático, muy vinculado a mi persona, es del Eln. Y entonces lo sacan ahí, en una foto conmigo".

Del hacker, de los perfilamientos y del anónimo pic.twitter.com/OzLJ3V5KKp — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 9, 2020

"Hicieron un perfilamiento de amigos de Gustavo Rugeles, que en ocasiones nos apoya, en ocasiones discrepa de nosotros. Y se valieron de un tuit mío, en el cual hace años denuncié la presencia de espías cubanos en Colombia, información que obtuve de la oposición en Venezuela, para decir que en Twitter yo estaba denunciando eso". dijo.



Sobre el 'hacker' que participó en la campaña presidencial de Zuluaga, Uribe manifestó que si el excandidato le hubiera consultado sobre vinculación de personas para trabajar en las redes, le hubiera dicho que mejor no los contratara.



"Óscar, con el afecto que te tengo: si me hubieras preguntado que ibas a vincular a una persona para hacer manejo de redes yo, no por inteligente, sino por viejo, te hubiera preguntado ¿con quién trabajo? Me hubieras dado la respuesta de la persona con quien esa persona hubiera trabajado y te hubiera dicho no lo contrates. Si trabajó con Santos, no lo contrates", afirmó Uribe que le haría dicho al excandidato.



