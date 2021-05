El paro provocó polémica entre uribistas y petristas, en el Congreso

Un duro enfrentamiento se dio entre uribistas y petristas en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara alrededor de las manifestaciones sociales y los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas en el país.



Varios congresistas uribistas, entre ellos la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara Edward Rodríguez, cuestionaron a Petro por los señalamientos que ha hecho contra el presidente Iván Duque en medio de las movilizaciones sociales.



En respuesta, Petro afirmó que él no convocó las manifestaciones y señaló al Gobierno y al Centro Democrático por haber presentado “una reforma tributaria basada con impuestos a la comida cuando la mitad de la población tiene hambre”.



“Yo no estoy convocando manifestaciones. Para mí, incluso, la movilización social en este momento es un posible error de las fuerzas populares, si no se logra la autodisciplina suficiente para aguantar las provocaciones que vienen del Gobierno”, afirmó el senador de izquierda.

Gustavo Petro, senador y excandidato presidencial de izquierda. Foto: EFE

Y agregó que “si se quema un CAI, la derrota la tiene la sociedad movilizada. Si un policía abraza un manifestante, la victoria es del manifestante, de la sociedad manifestante, por eso entre más CAI quemados, más derrota popular y entre más policías se abracen en las calles, más victoria popular”.

Respuesta uribista

En respuesta, el representante a la Cámara uribista Edward Rodríguez le pidió a Petro que “deje de incendiar al país” y dijo que los mensajes del excandidato presidencial de izquierda en Twitter están “llenos de odio, de rencor”.



“¿Si está escuchando Petro, o no?, porque a usted le gusta que lo escuchen, pero nunca escucha”, le dijo Rodríguez a senador de izquierda, quien inmediatamente le respondió: “Si estoy pidiendo una réplica es porque lo acabo de escuchar”.



Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Centro Democrático

En ese momento congresistas como el representante Inti Asprilla y el senador Roy Barreras, quienes se han mostrado del lado de Petro en los últimos meses, salieron a interrumpir a Rodríguez y a mostrar su rechazo a lo que estaba diciendo.



“Yo le pido al senador que respete a la ciudadanía, a los colombianos y que deje de llenar al país de su política de odio”, se le escuchaba decir a Rodríguez en medio de las arengas de Asprilla y Barreras.

Queremos anunciarles que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía, sin ideologías, pero sí con patriotismo, con toda la institucionalidad, los partidos, sector privado, mandatarios y líderes de la sociedad civil, para, entre todos, construir soluciones para el país. pic.twitter.com/4vvTDaNWFV — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 4, 2021

El representante a la Cámara por Cambio Radical José Daniel López, pidió “responsabilidad” a los congresistas. “Vamos para 30 muertos, 80 desaparecidos, con los ánimos absolutamente caldeados en la calle y el ejemplo que mandan las comisiones primeras es el de un ring de boxeo entre el uribismo y el petrismo. Por favor, un poco de sensatez y responsabilidad con el país”, dijo López.



En el Congreso se han venido ambientando algunas propuestas para realizar una mediación entre los organizadores de las protestas y el Gobierno Nacional.

