¿Uribe tiene una nueva tesis sobre el acuerdo de paz con las Farc?

Una nueva tesis parece tener el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, sobre la implementación del acuerdo de paz alcanzado con las Farc y de la cual ha hablado en los últimos días en el Congreso.

La tesis de Uribe se ha escuchado, especialmente, en los debates sobre el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes para los territorios más asolados por la violencia y olvidados históricamente por el Estado, el cual naufragó nuevamente el Capitolio.



Durante sus intervenciones en la plenaria del Senado, el exmandatario se ha preguntado hasta qué punto es “obligatoria” la creación de estos escaños en el Congreso, los cuales hacen parte del acuerdo alcanzado con las Farc.

“Hay obligación del Estado colombiano de reparar a las víctimas, pero la fuente jurídica que se invocaría para alegar la obligación de las curules caducó cuando caducó el ‘fast track’. Por eso, no veo razón para que digan que se rompe el acuerdo si no se aprueban las 16 curules”, ha dicho el exmandatario.



Uribe ha manifestado que “el acuerdo” de paz, entre otras cosas, “puso unas fechas y esas fechas se vencieron cuando se venció el ‘fast track’ y aquí no se aprobaron las 16 curules”.

“Nosotros vemos hoy que la propuesta (de crear 16 curules para la paz), hablando con rigor jurídico, no es en virtud de los acuerdos sino de un compromiso político con los acuerdos, porque la fecha de los acuerdos venció”, ha dicho.



Y ha recordado que en el Presupuesto para el año 2019 se aprobó una partida de 14,5 billones de pesos para las víctimas. “No creemos que estemos dentro de las fechas para decir que el Estado colombiano está obligado a estas curules. Esas fechas caducaron”, ha dicho Uribe.



Sus palabras querrían decir que el plazo para la creación de estas curules, una obligación emanada del acuerdo con las Farc, ya se venció, y, para expertos en el acuerdo de paz, esto significaría que el resto de los puntos pactados en La Habana y que no han sido implementados por el Congreso, también.



Al menos así lo entendió el senador por el Polo Iván Cepeda, enemigo político de Uribe y uno de los hombres más cercanos a las negociaciones de La Habana, quien le ha respondido al exmandatario en las mismas sesiones del Senado.



“Es falso, es una mentira que el acuerdo de paz y las normas que lo implementan tenían vigencia solamente durante el tiempo que este congreso adoptó el llamado procedimiento especial para la paz o también conocido como ‘fast track”, ha refutado Cepeda.

el congresista de izquierda, el acuerdo “puede ser y debe seguir siendo implementado en los próximos años por el Congreso. No es cierto que la implementación del acuerdo se sujete simplemente a la vigencia del llamado ‘fast track’”.



Por el momento, la creación de estas 16 curules de paz se hundió, por segunda vez, en el Congreso y algunos congresistas ya comenzaron a hablar de un “gran acuerdo político” para insistir en las mismas, en marzo del próximo año.



