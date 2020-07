Uribe señala a Petro de iniciar una 'agitación prechavista'

El expresidente, senador y líder del gobernante Centro Democrático, CD, Álvaro Uribe Vélez, dijo en la tarde de este lunes que en Colombia hay "agitación prechavista" con "fines electorales".



Su declaración se produjo horas después del anuncio del excandidato presidencial y senador de oposición de la Colombia Humana, CH, de desconocer la legitimidad de Iván Duque como Jefe del Estado.



Uribe intervino de manera virtual en una conferencia organizada en Madrid por Nueva Economía Fórum, en la que dijo que como parte de esa campaña se busca impedir que avance el Gobierno de Duque.



"Colombia está viviendo una etapa que yo llamaría 'prechavista' porque el chavismo colombiano tiene un discurso de deslegitimar el Gobierno, deslegitimar nuestro partido (el Centro Democrático), nuestras políticas sociales", aseguró Uribe.



Uribe explicó que los partidarios del chavismo quieren que al actual Gobierno le vaya mal para crear un ambiente propicio para "ganar las elecciones de 2022", como sucedió en Venezuela en los años previos a la victoria de Hugo Chávez en los comicios del 6 de diciembre de 1998.



"Estos sectores prochavistas de Colombia quieren llevar al país a lo que fue la Venezuela prechavista, aquella Venezuela que deslegitimó todas las instituciones, allá con razones, aquí sin razones", aseguró.



Por eso, Uribe dijo: "Eso hay que denunciarlo desde ya porque si se denuncia en época electoral van a decir que es oportunismo electoral y necesitamos que el Gobierno Duque tenga mucho más éxito, como lo venía teniendo".



Según la tesis de Uirbe para frenar esa corriente es necesario "que el Gobierno de Duque tenga éxitos rotundos", pero para eso necesita avanzar más en asuntos como la seguridad, la lucha contra la droga y el desarrollo social.



Para esto, dijo Uribe, Duque debe avanzar a pesar de la dificultad adicional que supone para cualquier mandatario la pandemia de coronavirus.



En Colombia, hay unos sectores que están creando un ambiente pre chavista, diciendo que “todo es malo, todo es corrupto, no hay equidad” y eso fue lo que hizo Chávez, dijo Uribe



"El presidente Duque es un hombre transparente, todos los días le quieren deslegitimar la elección, es un hombre de manos pulcras, llegó al Gobierno en una gran lucha de total transparencia", aseguró.



Es el momento para denunciar que estos sectores prochavistas de Colombia quieren llevar al país a lo que fue la Venezuela prechavista, aquella Venezuela que deslegitimó todas las instituciones, allá, de pronto, con razones, aquí, sin razón, explicó.



Porque esto, dijo Uribe, le permitió a Chavéz ganar y que aquí creen que le va a permitir al prochavismo ganar las elecciones de 2022.



Proceso de paz

Uribe también habló sobre el proceso de paz, resaltó el mandato del presidente y dijo que aunque él no dejó el país "una maravilla", había mejorado mucho:



"Yo terminé en el 2010, no dejé el país ‘una maravilla’, pero Colombia había mejorado mucho. Había bajado de 18 mil asesinatos al año a 15 mil, todavía muchos, se había combatido especialmente el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, en eso hubo grandes avances. En un país de mil secuestros, el último año hubo 120 secuestros extorsivos, no era una maravilla, pero la tendencia era favorable", afirmó el senador.



Agregó que en el 2012 Colombia tenía 42 mil hectáreas de coca y que todo empezó a subir tras el Proceso de paz: "Eso empieza a subir nuevamente, Duque recibe 209 mil hectáreas, hoy hay más de 4 mil reincidentes de Farc, ha crecido sustancialmente el ELN, el presidente ha hecho un gran esfuerzo, pero le dejaron muchos obstáculos porque esas normas que dificultan el combate a la droga, las elevaron al rango consitucional. Cuando el No ganó el plebiscito, propusimos al Gobierno un gran acuerdo y no quiso (…) esa impunidad total ha dado mal ejemplo. En un país con 209 mil hectáreas de cocas, ¿qué se puede esperar en materia de criminalidad?", puntualizó Uribe.



POLÍTICA

