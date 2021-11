Uribe confirmó que no volverá al Congreso en el 2022

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, confirmó en las últimas horas que no regresará al Congreso en las elecciones legislativas del próximo año.



“No creo que sea el momento. Además, digamos la verdad: este proceso judicial que me tiene tan afectado y que es tan injusto también es una razón para decir que no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso”, le dijo Uribe a La Bodeguita TV.



Adicionalmente, el exmandatario habló de “deudas con su familia, especialmente con mi señora”, con lo que reiteró que no será candidato al Legislativo.



Hace un año, en entrevista con EL TIEMPO, Uribe ya había dejado ver que no regresaría al Congreso el próximo año.



“Yo había dicho que, sobre todo por compromisos con la familia, no debería intentar regresar al Congreso en el año 2022 y esto se anticipó abruptamente. Me da tristeza”, afirmó Uribe en ese momento al referirse a su renuncia al Senado, en agosto del año pasado, y su decisión de no volver, por ahora, al Legislativo.

