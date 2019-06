‘Nos están llamando a la calle’: Uribe

Como “algo muy grave” calificó el expresidente Álvaro Uribe este viernes la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles algunas expresiones del Código de Policía que prohibían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público.



Para Uribe, quien se encuentra en San Andrés impulsando la campaña del Centro Democrático a alcaldías y gobernaciones, “nos están llamando a la calle” y se requiere “una iniciativa contundente del Gobierno” para enfrentar esta “tragedia”.

En opinión del jefe máximo del Centro Democrático, lo que se ha dado ahora tras la decisión del alto tribunal “es un desafío a las familias colombianas”, pues el libre desarrollo de la personalidad no puede estar ligado al alcohol y la droga, en la medida que “una persona controlada por la droga no es libre”.



(Lea también: Duras críticas a fallo sobre uso de alcohol y drogas en calles)



Uribe admitió que su partido no tiene unas mayorías en el Congreso, pero dijo que a la hora de defender a las familias colombianas del riesgo de las drogas y el alcohol, es seguro contar con un bloque mayoritario en el Legislativo para mitigar esta situación.



Además de comenzar a mover en el interior de su partido que se plantee la salida a la calle para rechazar el fallo de la Corte Constitucional, dijo que el Gobierno puede reglamentar el acto legislativo 01 de 2009 como alternativa para contrarrestar lo que puede acarrear esa decisión.

Acato y respeto los fallos, pero como Presidente de Colombia no voy a descansar un solo minuto para cerrar las ‘ollas’ de microtráfico y liberar los parques y los entornos escolares de la droga. Vamos a enfrentar con determinación este delito en todos los rincones del país. pic.twitter.com/8dIIfGa8zq — Iván Duque (@IvanDuque) 7 de junio de 2019

Lamentó también que se den decisiones como estas cuando hay reportes de que en muchos lados del país los menores se están iniciando en el tema de drogas a los 11 años.



(En contexto: Estado no puede multar a quien consuma licor o drogas en la calle)



Uribe plantea supresión de la JEP

​

Más temprano, en diálogo con W Radio, el exmandatario había planteado nuevamente la posibilidad de suprimir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reemplazarla con una instancia especial en la Corte Suprema de Justicia.



“No se puede perder la vista la necesidad de una reflexión para suprimir la JEP y trasladarle esa competencia a una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.



Agregó que es necesario hacer una “reforma de fondo” a la justicia para la paz y “pensar en suprimir la JEP”.



“A mí me parece grave que el país se quede en esa interinidad. Por ejemplo, con una de las objeciones (presidenciales a la JEP) que se negó (en el Congreso) vamos a dejar 15 o 20 años a la Fiscalía sin poder adelantar diligencias en delitos que tengan que ver hasta el primero de diciembre de 2016”, advirtió.

Queridos ciudadanos, nosotros tenemos que decir que rechazamos profundamente esa sentencia de la Corte Constitucional, y nos disponemos a salir a las calles.



Lo único que no pudo quitarnos el gobierno anterior fue la calle que es nuestro campo de batalla. pic.twitter.com/bNPKObVzxX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 7 de junio de 2019

Reiteró que “todo ese ordenamiento jurídico es ilegítimo” y recordó que el plebiscito ciudadanos que avalaba el acuerdo fue derrotado en las urnas en octubre de 2016. “Es muy grave que una decisión plebiscitaria sea reemplazada por una decisión en el Congreso”, dijo.



(Le puede interesar: Hablan demandantes que tumbaron norma de consumo de licor en público)



Finalmente, el jefe máximo del Centro Democrático dijo que, “a pesar de todos nuestros desacuerdos”, su partido piensa “que al guerrillero de base, desmovilizado deben dárseles todas las posibilidades e igualmente a los exFarc que están en el Congreso y que están cumpliendo”.



“Los hemos tratado con el mayor respeto. Otra cosa son los que están incumpliendo, como el caso (de Jesús) Santrich”, afirmó.



POLÍTICA