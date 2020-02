Uribe pide que liberen a Francisco Galán

El expresidente de Álvaro Uribe Vélez pidió en la mañana de este lunes la liberación del exmiembro del Eln Francisco Galan y de Juan Carlos Cuéllar por considera que “son unas personas convencidas de la paz”.

Galán fue aprehendido este fin de semana en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de Cali.



La Policía capturó en Medellín a Mario Pieschacón Negrini o Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias Francisco Galán, al señalarlo de su presunta participación en el secuestro masivo de 64 personas ocurrido en septiembre del 2000 en Cali, en lo que se conoció como el caso del Secuestro del kilómetro 18, un sitio turístico de la capital del Valle del Cauca.

Ojalá liberen a FranciscoGalán y a JuánCarlos Cuellar,estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el ELN pero estas personas son convencidas de la paz de verdad,no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el ELN actual — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 24, 2020

'Francisco Galán' había sido nombrado por el Gobierno como gestor de paz en el año 2016 para que fuera una de las personas que liderara los acercamientos entre el Gobierno y el Eln. No obstante, al estar suspendida la mesa de negociaciones, en enero de 2019 el Gobierno Nacional le revocó su designación como gestor de paz.



Juez de Cali solicita a 'Galán' por el hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2000, cuando integrantes del Frente José María Becerra del Eln secuestraron a más de 64 personas que estaban en establecimientos públicos.



Para la época, Galán estaba detenido en una cárcel de Antioquia y en varias ocasiones había hecho público su rechazo a las acciones armadas.



Por el contrario, había manifestado su deseo de colaborar en la búsqueda de una salida negociada a la confrontación armada.



Por el caso del secuestro del kilómetro 18 había un proceso judicial que había seguido su curso y está pendiente que las partes presenten sus alegatos de conclusión, tras de lo cual el juez deberá emitir una sentencia.



Según fuentes cercanas al proceso, el motivo de la captura de Galán fue el secuestro de más de 64 personas.



Hace seis años, en una entrevista con RCN Radio Francisco Galán confirmó de la existencia de ese proceso en Cali.



En su entrevista, el exguerrillero negó su participación en dicho plagio, ya que según él, para la época de los hechos, se encontraba pagando una condena de 15 años de prisión por rebelión y otros delitos.



“Yo me informé por la detención que le hicieron a Carlos Velandia... Se trata de un proceso del secuestro en el kilómetro 18 en Cali en el año 2000”, dijo a la emisora.



Afirmó que le sorprendió al ser llamado entonces a juicio sin haber participado en esas situación porque estaba en la cárcel hacía más de 8 años.



En su momento, Galán indicó que se presentaría ante las autoridades para poder enfrentar este nuevo proceso en su contra.



El exdirigente del Eln explicó que desde comienzos de la década de los 90, estuvo detenido por varios delitos relacionados con su participación en esa organización al margen de la ley y muchas de las acciones delictivas que ese grupo cometió.



“Nosotros no teníamos ningún mando sobre la estructura militar para que nos inculparan por esas cosas que hizo el Eln... Total que desde el año 2007, no tengo ninguna relación con el Eln, pese a que fui delegado para ser comisionado de paz” expresó.



Añadió que “en 20007 hablé con el Presidente Uribe y le dije que no quería participar en ninguna actividad que tenga que ver con la guerra y de hecho quería ser generador de paz y dejé las armas de manera radical... Al otro día el Eln expidió un comunicado expulsándome de esa organización”.

Sostuvo que “yo fui detenido en 1992 y salí en libertad en el año 2007 y estaba en la cárcel en ese tiempo... fui dado de baja en esa fuerza y así sucede cuando uno es muerto, herido o detenido”.



