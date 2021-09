Uribe le pide a su bancada no derogar la ley de garantías

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó sin peso político el propósito que impulsaba el Gobierno en el Congreso para derogar la ley de garantías, un hecho que había creado una enorme controversia porque algunos sectores interpretaban que el Ejecutivo podía hacer un uso inadecuado de los recursos en vísperas de elecciones.

"Apoyemos a @millaromerosoto y @charoguerra para NO DEROGAR ley garantías. Protejamos la honra del Gobierno", dijo Uribe en su cuenta de Twitter. "Habría sido al inicio no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno Nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia", aseguró.



El anuncio de Uribe es un enorme golpe para el presidente Iván Duque, quien defendía la modificación que busca hacerle el Gobierno a la ley de garantías.



“En Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, dijo hace unos días el jefe del Estado.



Para Duque hay otro escenario crucial que creó la pandemia.



En efecto, el jefe del Estado puso sobre la mesa este tema. Dijo que los alcaldes y gobernadores elegidos que tomaron posesión en enero del año 2020 han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todas sus aspiraciones y programas.



Según el primer mandatario, el mensaje no es eliminar los problemas de alcaldes y gobernadores con cheques en blanco, sino tomar determinaciones, suspender efectos y también eliminar componentes, de tal manera que puedan ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades.



En caso de aprobar los cambios, el Gobierno podría ejecutar recursos antes de las elecciones.



La polémica estalló en el país tras la revelación de la existencia del artículo 30 del presupuesto general de la Nación para el año entrante, el cual establece lo siguiente:



“A partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también se había mostrado a favor de esta iniciativa porque, según su concepto, se lograría así darles continuidad a todos los programas para reactivar la economía después de la pandemia.



Sin embargo, con el anuncio de Uribe de hoy, este propósito recibe en la práctica una estocada mortal porque sin el apoyo del Centro Democrático es difícil que el Ejecutivo obtenga los votos necesarios para sacarlo adelante.

