Uribe no apoya proyecto para tumbar fallos de la Corte Constitucional

El expresidente Álvaro Uribe no está apoyando una iniciativa de algunos congresistas de su partido, mediante la cual se pretende tumbar, vía referendo, las decisiones de la Corte Constitucional. El exmandatario no avaló con su firma la radicación del proyecto.



De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO, Uribe hace cerca de seis meses le advirtió al representante Álvaro Hernán Prada, quien aparece como autor de la iniciativa radicada en el Congreso, que no le parecía conveniente.

Según conoció EL TIEMPO, en su momento el jefe del Centro Democrático le advirtió al representante Prada sobre las dudas que tenía en torno a la iniciativa y por eso fue que no firmó la radicación.

Copia de la radicación del proyecto, en la que se evidencia que el expreisdente Álvaro Uribe no firmó. Foto: Archivo particular

Sin el apoyo de Uribe y con el plazo tan corto para darle cuatro debates (antes del 16 de diciembre), el futuro del proyecto parece estar enredado.



Y prueba de esto es que dentro de los mismos congresistas uribistas ya comenzaron a cuestionar la iniciativa de Prada.

No olvidemos que @CConstitucional es la guardiana de la Constitución, por eso no acompañaré y rechazaré iniciativas que pretendan cercenar sus competencias.



Hemos sido garantes, protectores y confiamos en las Instituciones que soportan la Democracia. — Edward Rodríguez (@EDR_CD) September 25, 2019

POLÍTICA