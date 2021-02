Uribe, Mockus y Robledo: grandes electores que no vuelven al Congreso

Si las condiciones políticas no cambian, los tres mayores electores del congreso de 2018, Álvaro Uribe, Antanas Mockus y Jorge Enrique Robledo, no regresarán al próximo legislativo.



Por distintas circunstancias, los tres líderes han decidido tomar otros rumbos en sus carreras políticas y, al menos por el momento, sus nombres no estarán en las listas para el Congreso de sus movimientos.



Uribe, expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, renunció al Senado en agosto del año pasado y afronta un proceso en la Fiscalía por presunta manipulación de testigos.

El exmandatario ha dicho que, por “compromisos con su familia”, su decisión de separarse del legislativo estaba tomada desde antes y que su renuncia lo que hizo anticiparla “abruptamente”.



En las pasadas elecciones legislativas, el expresidente obtuvo la histórica cifra de 875.554 votos, el apoyo más elevado que se haya registrado a un candidato al Congreso hasta ahora.



Luego de esta votación estuvo la del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, quien, a nombre de Alianza Verde, logró 540.783 sufragios, según cifras de la Registraduría Nacional.

En enero del año pasado, el Consejo de Estado anuló su elección al Senado argumentando violación al régimen de inhabilidades y desde entonces el exalcalde tuvo que abandonar el Capitolio.



Para algunos observadores, su situación de salud tampoco sería la optima para competir nuevamente por una curul y ya hay quienes hablan de que la representante a la Cámara Katherine Miranda, una de las herederas de sus banderas, estaría en los planes para llegar al Senado.

Candidatura presidencial

Jorge Enrique Robledo es el único de los tres que todavía ocupa un escaño en el Congreso. Recientemente se separó del Polo, partido que le dio el aval, luego de un proceso concertado.



Tras esto, el congresista de izquierda, quien sacó 226.099 en 2018, comenzó a buscar el reconocimiento jurídico para el movimiento Dignidad, en el que afincó sus banderas.

Robledo ha anunciado su candidatura presidencial para 2022 y en diciembre pasado afirmó que esta vez llegará hasta el final.



Por ello, el congresista hace parte de los sectores políticos que están trabajando en una coalición de centroizquierda, la cual escogería un candidato presidencial único en una consulta en las elecciones legislativas de marzo de 2022. Si Robledo compite en esta votación –como se espera– no podría aspirar al Congreso ya que las dos votaciones serían el mismo día.



Sin duda estos tres congresistas –cada uno dentro de su estilo e ideología– le harán mucha falta al congreso que se elegirá en el 2022, y sus movimientos están buscando estrategias para igualar sus votaciones en las pasadas elecciones.

