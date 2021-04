Uribe explica detalles de su propuesta alternativa a la tributaria

Aunque no oculta su preocupación por la manera como se ha manejado la reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, el expresidente Álvaro Uribe prefiere pasar esa página y hablar de las propuestas para enderezar el camino y conseguir recursos para atender la crisis desatada por la pandemia.



En diálogo con EL TIEMPO, el exmandatario y jefe máximo del Centro Democrático habló del “texto sustitutivo” que presentó el uribismo para destrabar la discusión y dijo que, ahora, lo más importante es el “consenso” para avanzar.



¿Cómo analiza el momento económico?

El presidente Duque había logrado encontrar un camino de recuperación de la economía. La recuperación en el 2019 fue sobresaliente en el contexto de nuestros países. Los meses de enero y febrero de 2020, con ese promedio de 4,2, fueron también destacados. Vino la pandemia. Lo inesperado. El daño es muy grande a la economía, al tejido social de la Nación. El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos hasta donde las finanzas públicas lo han permitido. Esto en políticas sociales, apoyo a trabajadores, al empleo, a la vivienda, pero el daño por la pandemia es tan grande que se necesita mucho más.



¿Es decir que el Centro Democrático comparte que se requieren más recursos?

Estamos de acuerdo en que se necesitan más recursos, en que es urgente proteger la política social y en que se requieren recursos de unas fuentes no agresivas, que no afecten a los colombianos de ingresos medios, que no muevan el IVA, que no graven los servicios públicos, que no toquen las pensiones y que haya mucho cuidado con el tema de los alimentos.

¿Cuál es la importancia del consenso con los partidos para aprobar este proyecto?

El único ánimo nuestro al proponer este texto sustitutivo es contribuir al consenso que se necesita entre el presidente Duque y los diferentes partidos políticos. Esto lo quiero decir con cuidado: ojalá haya un consenso del Gobierno con las bancadas y los ponentes de la reforma para que esto se plasme en la ponencia que se va a debatir en el primer debate, en el Congreso.



¿Cómo se manejó la elaboración de esta reforma con el Centro Democrático?

El Gobierno no ha dicho que estuvo conversando con voceros de partidos. Nosotros tuvimos muchos diálogos con el Gobierno, pero pedimos que muchos de esos puntos se excluyeran. Otros no los conocíamos. Nunca supe que iban a ponerle IVA a los giros postales, a las funerarias, que iban a quitar los beneficios para la producción de audiovisuales. Incluso la víspera de la radicación le pedimos al Gobierno que no presentaran eso así y que consensuaran primero con los partidos. Les dijimos que si la presentaban así generarían rabia social, el Congreso se las rechazaría, afectarían al Gobierno y al partido, que es el de gobierno. Eso se dijo mucho. Este es un problema político, que pone en grave riesgo al Ejecutivo, a la democracia y al partido.

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien está al frente de la reforma tributaria.

¿Ha hablado con el presidente Duque sobre este tema?

Yo le dije al Presidente, el viernes, que la reforma tributaria de 2019 les había quedado bien, la economía venía bien, ¿por qué el Gobierno se desenamoró y lo quieren cambiar de todo? Aquí lo que necesitamos es unas normas que le den unos recursos para atender este problema social de la pandemia.



¿Y qué le dijo el Presidente?

Lo noté inclinado, dispuesto a buscar un consenso. Me dijo que le comunicáramos al Ministerio de Hacienda lo que estábamos pensando. Ese viernes en la noche llamé al viceministro, Juan Alberto Londoño, y la bancada tuvo una larga reunión el sábado, en la que se examinó esta propuesta alternativa y hemos dicho que la presentamos solo con el ánimo de contribuir al consenso. Creo que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. No se consultó debidamente. No sé cómo el equipo económico se mete a estas alturas en un proyecto de 170 artículos. Creo que el Gobierno se hizo mucho daño, se lo hizo al partido y, además, se le crean riesgos a la democracia, porque se estimula la rabia social.



Este país tiene que pensar en una reestructuración administrativa. Hay entidades que se pueden fusionar y otras eliminar protegiendo al trabajador FACEBOOK

¿Cuál es la propuesta uribista en cuanto al tema del IVA?

Cero modificaciones. El Gobierno quería quitarle la devolución del IVA en la cadena a los alimentos procesados o con un origen agroindustrial. Nosotros decimos ‘no señor, eso no se puede’. Ni a la maquinaría agrícola, ni a los servicios públicos, ni a los giros postales ni a los servicios funerarios; hombre, no hagan eso. La idea es dejarlo tal y como está.



¿Qué proponen en el impuesto de renta a los ciudadanos?

En la propuesta del Gobierno estaba bajar la suma de ingreso salarial a partir de la cual se pagaba el impuesto de renta. Se hablaba de 36 millones o 40 millones de ingresos al año. Nosotros decimos que la clase media colombiana está muy empobrecida. Este país traía, hasta antes de la pandemia, una gran expansión de la clase media. Esta crisis ha hecho que muchos pierdan el empleo y otros tengan que rebajar su salario para no perderlo. ¿Cómo vamos a poner a tributar esos niveles salariales?



¿Y entonces?

Nosotros decimos: que paguen los que están pagando. Nadie más. Es decir, colombianos de más de 64 millones de pesos al año. Y que durante tres años paguen una modesta sobretarifa para contribuir al problema social de la pandemia. Apuntamos a que en tres años esté totalmente recuperada la economía.

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, y el jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas, dos fuertes críticos de la tributaria.

¿Cuánto sería ese pago adicional?

Podría ser una tarifa del diez por ciento, pero eso lo tiene que discutir el Congreso.



¿Cómo quedaría el impuesto al patrimonio, según la propuesta uribista?

El Gobierno, con muy buena visión, se los quitó a las empresas y dijo que para las personas naturales va a desaparecer. Creo que desaparece en el 2022. Todavía no ha desaparecido. Lo que nosotros decimos es manténgalo tres años más y en las actuales condiciones, es decir, para patrimonios mayores a 5.000 millones de pesos, y que antes de que desaparezca ayude a resolver la pandemia. Igual con el tema de los dividendos, que se mantengan como están hoy durante tres años y que haya una sobretarifa.



¿Cuál es la propuesta en cuanto a la tributación de las empresas?

Las empresas llegaron a pagar 37 puntos de renta y eso era muy alto. Se bajó a 33. El presidente Duque, en otra reforma, definió que fuera bajando gradualmente hasta llegar a 30 el año entrante. Lo que decimos es que para ser competitivas está bien llegar al 30, pero en tres años; que por lo pronto paguen el 33. Estados Unidos, que se propone hacer una reforma tributaria de 2,9 puntos del PIB, ha propuesto para las empresas pasar el impuesto del 21 al 28.



¿Cómo quedaría el sector financiero en esta propuesta uribista?

Creo que al país hay que hablarle con claridad. Aquí es muy fácil crear odio contra los bancos. Ese discurso es muy atractivo. Lo que no es atractivo es el otro, el que dice que necesitamos un sistema financiero sólido. Siempre pedí que les bajaran los intereses a las microempresas y demás. He sido un luchador por eso, pero qué tal que el país no hubiera tenido un sistema financiero sólido cuando la banca mundial se quebró en el 2008 y 2009. Estados Unidos tenía en ese momento un patrimonio técnico en los bancos del 6 y eso ayudó a la quiebra. Nosotros pudimos saltar los matones de esa crisis porque nuestros bancos tenían un patrimonio técnico del 14.



¿Cuál es la propuesta en este sentido?

Primero, tener cuidado con la solidez de los bancos, eso no se puede afectar. Segundo, pueden hacer un esfuerzo fraterno. Ya lo vienen haciendo con una sobretarifa. Nosotros decimos: mantengan esa sobretarifa un tiempo y extiéndala a todo el sector financiero, porque hoy no se le cobra sino a los bancos. Eso podría ayudar mucho.

El presidente Iván Duque, quien se ha mostrado favorable al diálogo con los sectores políticos.

La propuesta del Gobierno está en unos 23 billones de recaudo. ¿En cuánto estaría la del uribismo?

Lo nuestro habla de 12 billones, aproximadamente, que se podrían aumentar con esto: creo que en una perspectiva de 8 o 10 años eso se aumenta con un ahorro de 1,5 del PIB si se adoptan y se cumplen rigurosamente las normas de ahorro. Sin meternos en lo que se discute con el Banco de la República, que esta institución le anticipe al Gobierno 5 billones de utilidades. Ya le dio 7 el año pasado.



¿Cómo han sido sus charlas con César Gaviria y Germán Vargas?

He tenido muchas conversaciones con el expresidente César Gaviria y con el exvicepresidente Germán Vargas hablamos una vez. Lo escuché en detalle. Yo los he escuchado con todo respeto, que es lo que me corresponde. Hay que tener mucha paciencia. He leído con mucho respeto lo que ha dicho el Partido Conservador, el Mira, Colombia Justa Libres, ‘la U’. El domingo le hice una llamada de respeto a la doctora Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’. Esto tiene que ser de mucha paciencia y mucho respeto.



¿En qué tono ha encontrado a César Gaviria y a Germán Vargas?

Ellos son personas muy inteligentes. Yo les he escuchado sus puntos de vista y lo que hay que buscar es cómo se llega a consensos. El país está de afán para atender esta pobreza. Esta no es la coyuntura electoral, es la de la pandemia. Estuviéramos cerca o lejos de elecciones, aquí hay un problema social inmenso que necesita respuesta.

