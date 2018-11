¿Uribe está proponiendo una nueva coalición en el Congreso?

En su cuenta de Twitter, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, trazó lo que parece ser una hoja de ruta en el Congreso.

“Tres propósitos políticos inmediatos:

1. Apoyar al Pte Duque en la búsqueda de la mejor solución tributaria;

2. Unidad del Centro Democrático;

3. Coalición interpartidista para concertar y apoyar las reformas del Gobierno”.

Una de sus “propósitos” que más llamó la atención fue el último, el que habla de una “coalición interpartidista” con el fin de “concertar y apoyar las reformas” que propuso el gobierno del presidente Iván Duque.



En este sentido, el exmandatario parece querer que se apueste por la conformación de una “coalición interpartidista” para respaldar la agenda legislativa del Ejecutivo, la cual ha avanzado de manera lenta.

Este “propósito” parece tener origen en que los cinco partidos que se declararon de gobierno (Centro Democrático, Conservador, ‘la U’, Colombia Justa Libres y el Movimiento Mira) y que se esperaban que apoyaran al Ejecutivo han adoptado posiciones diferentes a las de la Casa de Nariño y no han mostrado un respaldo decidido a las iniciativas gubernamentales.



Adicionalemte la sumatoria de sus congresistas no es un respaldo sólido ni numeroso que le permita a la Casa de Nariño tener total tranquilidad en la aprobación de las iniciativas que envía al Capitolio.



Por ello, el expresidente parece proponer que se conforme una coalición más amplia y que tenga unos temas en común que haga que la agenda legislativa del Gobierno avance en el Capitolio.



El senador por el Partido Liberal Luis Fernando Velasco, quien ha propiciado canales de diálogo entre Uribe y sectores opositores con el fin de sacar adelante proyectos relacionados con el proceso de paz, respaldó el planteamiento de Uribe, pero pidió no solamente llegar a “acuerdos”, sino “construir políticas”.

Muchos acompañamos el gobierno de Duque y es el momento para darle ese respaldo a este gobierno

TWITTER

“Cuando uno llama a hacer acuerdos tiene que llamar a hacer acuerdos para construir políticas y no para respaldar políticas que están recibiendo rechazos. A los partidos y a los dirigentes no nos pueden invitar simplemente a respaldar, tienen que invitar a construir esas políticas”, afirmó Velasco.



El senador liberal aclaro que si el llamado de Uribe “es para respaldar, a manera de ejemplo, la ley de financiamiento, pues va a encontrar el teléfono ocupado de todos los partidos, pero si el llamado es para reconocer que esa ley de financiamiento hizo agua” muy seguramente “la gente irá y aportará”.



Su copartidario, Mauricio Gómez Amín, en cambio, rechazó lo escrito por Uribe y dijo que “quien debe llamar a una coalición interpartidista es el presidente Duque. Uribe no es el presidente. Él es miembro de un partido político y no es la cabeza del Gobierno. Quien debe llamar a los partidos y pedirles ayuda, si la quiere, es el presidente Duque”.



El senador por el Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera de Senado, afirmó que por la “difícil situación” que está atravesando el país lo que se requiere es un acuerdo, tal como lo ha propuesto el expresidente Uribe, dejando atrás cualquier resentimiento, cualquier interés personal o de grupo y pensando en el futuro de Colombia”.

Berner Zambrano, senador por ‘la U’ afirmó que todo gobierno cuando comienza lo que hace es “conformar su coalición”, la cual en este momento la administración de Duque “no tiene”.



“Necesita conformar una coalición para sacar adelante todas las iniciativas de Gobierno, que hoy no la tiene”, afirmó el congresista.



El senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa aseguró que esta posibilidad que plantea Uribe “se viene dando en el Congreso con la aprobación de la reforma a la justicia, de la política y del presupuesto” y que se ha visto “unas bancadas” respaldando al Gobierno.



“Si la idea de Uribe es comprometer aún más a ciertas bancadas, pues me parece que es una propuesta que se debe revisar. Muchos acompañamos el gobierno de Duque y es el momento para darle ese respaldo a este gobierno”, afirmó Motoa.



Por los lados de la oposición, el escrito de Uribe fue rechazado. El representante a la Cámara por el Polo Germán Navas Talero dijo que su partido sabrá “en que apoyamos al presidente Duque, pero no exactamente en coalición con el doctor Uribe”.

Ley de financiamiento

Los otros dos mensajes también tienen su significación. Uribe escribió como primer “propósito” el de “apoyar” al presidente Iván Duque en la “búsqueda de la mejor solución tributaria”.



Sobre este tema, el mensaje de Uribe se conoce en momentos en que las comisiones económicas del Congreso trabajan en la ponencia o texto que se debatirá y votará del proyecto de ley de financiamiento y reforma tributaria.



La iniciativa presentada por el Gobierno ha sido cuestionada por varios sectores políticos y se esperan varios cambios en el texto que se presentará a consideración de las comisiones terceras y cuartas del Congreso.El segundo mensaje parece otro llamado de atención a su partido, el Centro Democrático, al tener el “propósito” de que haya “unidad” en el mismo.

Desde que comenzó la actual legislatura han sido varios los sectores uribistas que han cuestionado algunos aspectos de la agenda legislativa del gobierno.



La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, se declaró sentida con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, por no haber recibido el apoyo del Ejecutivo para incorporar un tribunal de aforados en el la reforma de la justicia, uno de los proyectos oficiales.



Hace algunas semanas, Uribe escribió un mensaje en Twitter en el que dijo que “se requiere puntualidad y permanencia en el Congreso de los senadores y representantes del Centro Democrático”.



Este mensaje fue interpretado por algunos sectores como un tirón de orejas de Uribe a su partido.



El último mes del Congreso será el tiempo en el que se verá qué tan efectivos fueron los llamados del exmandatario y si sus “propósitos políticos” reciben acompañamiento o no.





