Uribe sale en defensa del presidente Duque con 68 trinos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una ofensiva a través de las redes sociales para defender la gestión del presidente Iván Duque. Se trata de 68 trinos en los que destaca los avances de su trabajo. Cada una de las afirmaciones, sin embargo, fueron matizadas con la expresión: “Falta mucho pero…”

La seguidilla de trinos se produce a cuatro días de la realización del paro nacional, interpretado por varios sectores como una especie de plebiscito para evaluar el trabajo de Duque al frente del Estado. El primer mandatario cumple 15 meses en el gobierno.



A manera de prólogo, Uribe escribe en su red social: “Falta mucho pero hacemos una enumeración somera e incompleta de logros y expectativas del Gobierno del Presidente Duque".



Luego empieza su valoración: “Falta mucho pero luchamos por una economía fraterna, contraria al odio de clases”, “Falta mucho pero luchamos por el crecimiento con inclusión contrario al reparto que destruye riqueza y generaliza pobreza”, dice en otro de sus mensajes.



Uribe no tiene dudas en que el paro de este jueves corresponde a una estrategia foránea, en particular procedente de Venezuela.

Hace unos días él leyó una declaración –rodeado de las pesos pesados del partido Centro Democrático- en la que, sin matices, afirmó que “el paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque”.



En consecuencia, la colectividad gobernante exigía: “Pedimos a las autoridades competentes la judicialización de los incitadores a la violencia y en el caso de extranjeros que estos sean llevados a la cárcel o deportados”.



En entrevista con EL TIEMPO, en su edición dominical, Duque dijo: "La protesta pacífica es un derecho que este gobierno protege y hay aspiraciones sociales válidas por las que hay algunos que quieren expresarse".



El Mandatario explicó que, en su opinión, no hay razones reales para el paro porque las peticiones hechas por los convocantes carecen de sustento: "También hay quienes están convocando al paro sobre bases falsas, que le reitero: este gobierno no ha presentado ninguna reforma pensional, no ha presentado ninguna reforma laboral, no va a bajar el salario mínimo. Tampoco vamos a acabar con Colpensiones; al contrario, la estamos fortaleciendo junto con el Sena", dijo.

"Todos los acuerdos que logramos con los estudiantes están al día y es una realidad que tenemos el presupuesto más alto para la educación en la historia", agregó.



