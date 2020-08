Así pasó Uribe su primera noche en detención domiciliaria

Al expresidente Álvaro Uribe lo tomó la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su finca El Ubérrimo, en Montería, solo, es decir, sin su esposa, ni sus hijos, ni sus nietos.



Desde hace cerca de un mes el senador llegó a su finca para realizar trabajos en el predio y con los semovientes que tiene.

Si bien él tenía indicios de que la Corte iba a tomar la decisión, fue a través de una llamada de sus abogados que este martes se enteró de la decisión de los magistrados de dictarle la detención domiciliaria.



“Uribe está muy sentido, muy dolido con esa determinación”, dijo una de las personas que ha logrado hablar con el exmandatario.



Dijo que para el expresidente no hay explicación sobre las razones por las cuales terminaron dictándole una detención cuando ha sido una persona que siempre ha acudido a las citas con la justicia.



Además, a algunos de sus interlocutores, Uribe les ha dicho que no hay razón para que se tome esa medida, pues él conoce muy bien todo el expediente y no hay argumentos para tal decisión.

Incluso trascendió que este martes, tan pronto se conoció la decisión de los magistrados, los abogados del senador lo llamaron a informarle que iban a interponer un recurso encaminado a evitar la detención domiciliaria, pero que fue el propio Uribe quien les dijo que dejaran que el proceso continuara.



Quienes han logrado hablar con Uribe insisten en que está tranquilo, que ha dialogado mucho con los abogados pero que no expresa preocupación por su actual situación jurídica, pero sí molestia.

De todas maneras son muy pocas las llamadas que ha respondido. Se sabe que ayer tuvo una charla larga con el presidente Iván Duque, quien lo llamó para expresarle su solidaridad.



Tampoco ha respondido la gran cantidad de mensajes que se le han enviado a su celular.



Ha estado concentrado en mirar su defensa, en organizar todo lo que serán sus argumentos para enfrentar el proceso que afronta ante la Corte.

Lo que le está preocupando al exmandatario es dónde se quedará para la detención domiciliaria, es decir, si se queda en el predio de Montería o si se va para la que tiene en Rionegro, en Antioquia.



El expresidente ha estado muy preocupado por la salud de su esposa, particularmente por el tema del coronavirus y por eso ha extremado las medidas para que ella no corra ningún riesgo.

El covid-19

El asunto es que Uribe ha tenido alguna cercanía con dos personas que terminaron contagiadas, por lo que mantiene la incertidumbre si se queda en Montería o se regresa a cumplir la orden judicial en Ríonegro.





De todas maneras, Uribe está a la espera de que le llegue la prueba de coronavirus que le hicieron y de eso dependerá mucho. Pero hasta ahora su reporte de salud ha sido de total normalidad.