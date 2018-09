Unidad de Víctimas haría parte del Ministerio de la Familia

Entidades relacionadas con el fin del conflicto en Colombia como la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica harían parte del Ministerio de la Familia, el cual se crearía mediante un proyecto de ley presentado este miércoles, en el Senado.

La senadora por Cambio Radical Emma Claudia Castellanos confirmó el hecho y le explicó a EL TIEMPO que esto se debe al carácter "social" de estas dependencias.



Castellanos afirmó también que la nueva cartera, en caso de que el proyecto de ley que la crea sea aprobado, "manejaría" un presupuesto de 11 billones de pesos y que su principal objetivo es aglutinar -en un solo ministerio- a diferentes entidades que tienen que ver con la protección de la familia.



¿Este proyecto de ley cambia el concepto de familia?



Realmente ese no es el objetivo del proyecto. Lo que queremos es que haya más eficacia en la inversión y la ejecución del gasto social. Según del Dane, estamos en un 26,9 por ciento de pobreza y en el campo la cifra es de 36 por ciento. Uno se pregunta tantos programas sociales que hay, ¿por qué no llegan a estas zonas? Lo que encontramos es que las entidades están desarticuladas, por eso proponemos una reingeniería institucional para que estén agrupadas en el Ministerio de la Familia.

¿Qué entidades harían parte de este nuevo ministerio?



Van a estar el Departamento de Prosperidad Social y las altas consejerías para la mujer, para la primera infancia y para la juventud.



¿Qué va a pasar con el Icbf?



Queda adscrito al Ministerio de Familia, pero no se toca, conserva su independencia. También estarán adscritas la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.



¿Qué relación tienen la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica con la familia?



Son instituciones en lo social. En la estructura del Estado están en ese sector y por eso las incluimos.



¿Cuánto va a costar esa reestructuración?



No va a haber nuevo gasto ni va a haber despidos. Este es el brazo social de Cambio Radical. No sólo la izquierda trabaja temas sociales.



¿Cuánto dinero manejará esta nueva cartera?



Alrededor de 11 billones de pesos. Lo que buscamos es básicamente bajar los índices de pobreza y de corrupción al unificar estas entidades en un solo ministerio.



El Partido Conservador ya presentó también una iniciativa que busca crear el Ministerio de la Familia. ¿Qué va a pasar con estas iniciativas?



No he visto con detenimiento ese proyecto, pero la propuesta nuestra se viene trabajando desde hace un año con Germán Vargas Lleras, no es algo improvisado.



