Una nueva semana crucial para la reforma pensional: se acaba el tiempo para el trámite

El Gobierno sabe que la reforma pensional se está quedando sin tiempo, así lo hizo saber el presidente Gustavo Petro en un trino en la mañana del domingo. “La reforma pensional también está a punto de hundirse por tiempo. Tiempo que fue deliberadamente perdido” fue el mensaje del primer mandatario, haciendo clara referencia a la decisión de Iván Name, presidente del Senado, de no sesionar.

Quedan aún dos meses de sesiones, pero el Ejecutivo comienza a ver que su proyecto puede hundirse por falta de trámite. Por eso, esta semana será crucial para el futuro del proyecto. El propio ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó en entrevista con EL TIEMPO que esperan que entre hoy, mañana y el miércoles, se sesione para sacar adelante el proyecto y que sea el turno de la Cámara para decidir.

El debate viene antecedido por la determinación de Name de no debatir el miércoles y el jueves de la semana pasada en protesta por los comentarios del primer mandatario en contra de los senadores que votaron para archivar el proyecto de reforma de la salud. Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha querido enviar un mensaje de pasar la página para tratar de limar cualquier aspereza y garantizar la aprobación en segundo debate.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con EL TIEMPO Foto:Ministerio del Interior

“No comparto que se levante una sesión en señal de protesta, pero no me voy a quedar en ese episodio. Me quedo más bien en el episodio de Name citando el lunes a las dos de la tarde para debatir la pensional. Yo tengo la impresión de que el presidente del Senado, que entiende sus responsabilidades, va a citar para lunes, martes y miércoles este debate. Tengo la esperanza de que esta semana podamos entregarle al país la definición del Senado de la reforma pensional”, dijo el ministro Velasco.

Esta postura optimista se fundamentaría en acercamientos con los partidos Liberal y de ‘la U’ que trascurrieron precisamente en la semana que no se pudo debatir. Con ambos se habría llegado a acuerdos que permitirían sacar adelante el texto propuesto por los congresistas de gobierno.

El rechazo de las dos ponencias de archivo, ocurrido en la misma jornada en la que se hundió la reforma de la salud, marcaba que el ambiente para este proyecto era más favorable y desde esta base se habría avanzado para que se acoja la propuesta del Gobierno. De momento, se habría logrado un consenso para hundir la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, del partido de ‘la U’.

Incluso, los senadores del Partido Liberal abrieron la puerta para apoyar el proyecto si se llega a un punto medio en cuanto al umbral de cotización en el sistema público. Mientras que Hurtado indicó en la ponencia alternativa que el umbral debía estar en 1,5 salarios mínimos, desde el Ejecutivo se ha planteado que, sí o sí, debe ser de tres salarios mínimos. Sin embargo, desde el partido rojo se ha logrado avanzar en diálogos para que el umbral quede en 2 o 2,5 salarios mínimos.

“Queremos ayudar, pero en la medida en que se puedan concertar unos puntos. Por ejemplo, la posibilidad de bajar el umbral a dos salarios”, expresó el senador liberal Alejandro Carlos Chacón a la salida de un encuentro con el ministro del Interior.

No obstante, esta posición contrasta con la del expresidente César Gaviria, director de la colectividad, que en una carta al presidente del Congreso expresó sus temores ante la financiación de la propuesta y puso sobre la mesa la posibilidad de que el proyecto sea archivado para que el próximo semestre se aborde otra propuesta con mayores consensos. No obstante, hizo la siguiente salvedad: “No soy partidario de negar el proyecto gubernamental si se llega a una solución viable”.

Iván Name, presidente del Congreso Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

De esta forma, la reforma pensional arranca la que puede ser su semana decisiva. Tendría importantes apoyos entre liberales y ‘la U’, que le permitirían suplir los votos en contra de los conservadores y la oposición. A esto hay que sumarle que por primera vez se escucha desde el Ejecutivo la posibilidad de bajar el umbral de cotización.

En este momento, el mayor enemigo de la reforma es el tiempo, puesto que debe salir esta semana de Senado para garantizar la discusión en Cámara.