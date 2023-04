Tras la primera derrota legislativa, el Ejecutivo ahora tendría que enfrentar un ambiente no tan favorable en dos de las comisiones del Congreso que discutirá sus principales proyectos.



La Comisión Primera del Senado le dio la primera gran derrota legislativa al gobierno de Gustavo Petro. Esta célula hundió la reforma política, la primera gran apuesta en el Congreso que tuvo la actual administración. Pero esto solo fue una campanada, pues aún hay varias iniciativas del interés del Ejecutivo que deben tramitarse allí y lo ocurrido hace unas semanas sería una muestra de que no lo tendría tan fácil para que salgan adelante.

En las próximas semanas ambas células discutirán proyectos de acto legislativo como jurisdicción agraria y de proyectos de ley ordinarios como humanización del sistema penal, sometimiento a la justicia, y el código electoral –cuya discusión va por la mitad y se estancó en los artículos clave- que su cuna es la Casa de Nariño. En varios de ellos habría una votación muy ajustada. En algunos casos la situación sería más apremiante ante una molestia que han hecho notoria algunos miembros de las Primeras, que han cuestionado la decisión del presidente de radicar mensajes de urgencia para agilizar el trámite, como pasó con el proyecto de humanización del sistema penal y se alcanzó a sugerir en el de sometimiento.



“Hubo una carta que se envió con la firma de 21 compañeros de la Comisión Primera que solicitaron que se quiten mensajes de urgencia y el Gobierno no lo hizo. De una comenzó un tiré y afloje, porque firmaron hartos representantes”, comentó a EL TIEMPO el representante Duvalier Sánchez.



Otros consultados también apuntaron a que dicha renuencia no gustó, puesto que les quita espacios de discusión, expresó el representante Juan Carlos Wills, y porque pondría el futuro de las discusiones en manos del presidente de la Comisión Primera de Senado, el liberal Fabio Amín, que hasta propios compañeros de su partido, que pidieron reserva de su nombre, identificaron como muy cercano al Gobierno.



Los más cercanos al gobierno Petro, los del Pacto Histórico, tienen una visión positiva del ambiente en las comisiones Primeras. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

A simple vista, pareciera que la administración de Gustavo Petro tiene los votos suficientes para sacar sus proyectos adelante en la Comisión Primera, pues en el papel cuenta con las mayorías: 28 de 39 miembros de la célula de Cámara y 14 de 22 en la célula de Senado. Sin embargo, al detalle, las cosas cambian mucho y podría estar en aprietos el Ejecutivo para sacar los votos que necesitan.



Los más cercanos al gobierno Petro, los del Pacto Histórico, tienen una visión positiva del ambiente en las comisiones primeras. “Estamos bien. Estamos compactos en la coalición de Gobierno, por eso sacamos la regularización del uso adulto del cannabis aún sin los conservadores”, fue la posición asumida por el representante Heráclito Landinez, que hizo la salvedad de que ve el tema un poco más difícil cuando los proyectos de Gobierno lleguen a las plenarias de su respectiva corporación.



Este aseguró que su célula están garantizados los votos para las reformas, aunque le da un espacio a la incertidumbre, pues reconoce que “nadie se puede enfermar” o correrían peligro los intereses del Ejecutivo. Por otro lado, cuando entra a mirar en detalle las reformas impulsadas por el Gobierno, expresa que no hay uniformidad en los apoyos, sino que habría más aceptación para la ley de sometimiento.



“Sometimiento tenemos votos, para humanización hay disputas”, expresó Landinez, que añadió que hay un comentario en común de que debería darse prelación al proyecto que reglamentaría el sometimiento a la justicia, por lo que a este debería otorgarse el mensaje de urgencia, mientras que al de humanización debería devolverse al trámite ordinario. “No debe ser en primer lugar de la agenda, cuando sometimiento llega a complementar el enfoque de ‘paz total’”, concluyó el representante del Pacto Histórico.



Por el contrario, cuando se alejan del Gobierno, la visión optimista a favor de la agenda del Ejecutivo va disminuyendo. Miembros de la Alianza Verde, que es otro de los partidos oficialistas, coinciden en que el gobierno Petro tendrá un camino complicado para aprobar sus iniciativas.



Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: Prensa Senado

El senador Ariel Ávila, que fue uno de los que participó en la redacción del proyecto de sometimiento, expresa que hay conciencia de que las dos iniciativas lideradas por el Ministerio de Justicia no pueden ir de forma simultánea, por lo que se estaría planteando el ‘cambiazo’ de mensaje de urgencia y que el proyecto de humanización apenas se le dé un debate en Primera de Cámara para que pueda retomarse su trámite cuando se salga de sometimiento a la justicia.



Por los lados de la Cámara, el análisis es un tanto diferente. La representante Catherine Juvinao considera que no hay ambiente para “ninguno de los dos proyectos” bandera del Gobierno. “Van a ser los primeros timbronazos”, expresó Juvinao, que llamó la atención sobre la reorganización que ha sufrido el equilibrio de fuerzas de la Comisión Primera con la declaratoria de oposición por parte de Cambio Radical: “Durante el primer periodo de sesiones se les permitía un margen de juego a Cambio, pero ahora solo serán oposición. Si juegan duro ese papel, yo creo que cambiará la dinámica en la Comisión Primera”.



Duvalier Sánchez, también de los Verdes, expresa que los proyecto de Gobierno no tendrían problema en su trámite, aunque está la preocupación de cuánto serán moderados por los partidos tradicionales que hacen parte de la bancada gobiernista. “Pueden moderarlas tanto que no sean verdaderas reformas sino modificaciones, y eso puede llevar a un colapso de la coalición si el Gobierno reacciona”, expresó el representante por el Valle del Cauca.



En cuanto a los tradicionales, comienzan a aflorar cada vez más las dudas. Uno de los representantes conservadores expresó que “el clima está difícil. Los liberales no quieren avanzar mucho. Los verdes cuando quieren acompañan y luego no. Ya Cambio Radical niega todo. La U está volátil. No está fácil la gobernabilidad”. En este sentido advierte que hay varios proyectos de Gobierno que han dejado quietos ante el poco interés que tienen en sacarlo. Además, agregó la molestia que habría en los del trapo azul por la firma del ponente conservador a la reforma a la salud. “Le recogieron la firma y publicaron que estábamos acompañando el texto y eso va a tener repercusiones”, concluyó.



En las toldas azules en Cámara también se alertó sobre el futuro sobre el acto legislativo que crearía la jurisdicción agraria. Esta debe tramitarse en su segunda vuelta antes del 20 de junio y aún no ha tenido su correspondiente paso por Senado. Los tiempos son ajustados y cada día que pasa hay más posibilidades de que se hunda por ausencia de trámite.



Por los liberales el tema pasa por la notoriedad que tienen en este tema. Jaime Amín lidera la Comisión Primera de Senado y Juan Carlos Losada es ponente del proyecto de humanización carcelaria en Cámara. Aun así habría dudas en estas toldas sobre sus apoyos a los proyectos del Ejecutivo. Incluso un senador de dicha colectividad, que pidió reserva, expresó que los votos están condicionados e incluso hizo gala del frente que estarían creando los tradicionales de gobierno junto con Cambio Radical para hacer contrapeso a la fuerza del Ejecutivo.



En donde hay menos dudas es en la oposición. Tanto Cambio Radical como el Centro Democrático. En ambas colectividades dejan claro sus objeciones a los proyectos de Gobierno. Además, su lectura es que el Ejecutivo tendrá muy complicado sacar adelante su agenda, pues le está flaqueando la coalición que creó a mitad de 2022. En opinión de Paloma Valencia, su célula está dando una “muestra de independencia”. Bajo este panorama, las comisiones Primera de Cámara y Senado pueden ser el primer escollo con el que se encuentren algunos de los proyectos fundamentales del Ejecutivo.

