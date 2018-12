Cambio de última hora en la agenda le da aire a reforma de la justicia

En la noche de este martes, la Cámara de Representantes informó que, por solicitud de los miembros de las comisiones conjuntas terceras, cuartas, sextas y séptimas, “y con el propósito de no buscar excusas por el fracaso de la reforma a la justicia”, la plenaria de este miércoles pasó de las 9 a. m. a las 3 p. m.

Este cambio de agenda le da aire al agónico proyecto del Gobierno para transformar la Rama Judicial, cuya discusión en la Comisión Primera de la Cámara estaba programada también a las 9, por lo que fue cancelada. En la noche de este martes, después de conocerse el comunicado, el presidente de esa comisión, Samuel Hoyos, no había confirmado si la reunión se realizará.



Antes de este último cambio de horario, Hoyos había asegurado que la reforma de la justicia estaba hundida y que “el Gobierno tendrá que presentarla de nuevo”.



Hoyos había citado a la comisión, a partir de las 9 de la mañana, para comenzar el trámite del proyecto, con lo que la iniciativa tenía alguna pequeña posibilidad. Pero con la decisión que tomó el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, de citar la plenaria para esa misma hora, la reforma recibió una estocada. Por normativa del Congreso, una comisión no puede sesionar de manera conjunta con la plenaria.



Chacón citó la plenaria para debatir el proyecto de presupuesto bienal de regalías, el cual contiene el billón de pesos adicional para educación superior que había prometido el presidente Iván Duque y que luego aprobaron los gobernadores.



“Si no se aprueba ese proyecto antes del 5 de diciembre (este miércoles), como lo indica la normatividad vigente, este proyecto se va a hundir, incluido el dinero para la educación”, aseguró Chacón. De hecho, en el comunicado de anoche se señala que, “frente al riesgo de hundimiento del proyecto de regalías, no deberá responsabilizarse a la Cámara”.



Chacón había tenido diferencias con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien le pidió celeridad con la reforma, que tenía en sus manos desde el 16 de noviembre. “Resulta muy preocupante que a la fecha el proyecto todavía no haya sido repartido por usted a la Comisión Primera”, le manifestó Borrero a Chacón en una misiva del 23 de noviembre.



El presidente de la Cámara le dio trámite al proyecto el viernes pasado, al considerar que primero se debía escuchar a las altas cortes en un foro, que se realizó el jueves anterior.

En la Cámara, algunas voces han asegurado que Alejandro Chacón se le habría atravesado a la reforma de la justicia. “Lamento mucho que el presidente de la Cámara y el Partido Liberal hayan hundido esa reforma (...). Es una oportunidad para que el otro año trabajemos una consensuada”, dijo Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático.



Incluso, algunos congresistas señalaron que ante un supuesto vicio de procedimiento, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, creó una comisión para aclarar el asunto. Las conclusiones debían ser presentadas hoy. El vicio al que se refieren es a la supuesta falta del auto de sustanciación expedido por la Comisión Primera de Senado, un hecho que, en opinión de algunos legisladores, había sido aclarado por el secretario de esa célula legislativa.



La senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, quien no apoya la reforma, dice que esta “se hunde por un coctel de intereses; a unos nos preocupa darle más poder al Fiscal y que pudiera llegar a ser nombrado por el Presidente”. Este es al menos el décimo gran intento de reformar la justicia en los últimos años.



POLÍTICA