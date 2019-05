La recta final de las sesiones ordinarias en el Congreso

Definitivamente, en su segundo semestre en el Congreso el gobierno de Iván Duque no la pasó bien. No solo por lo ocurrido con las objeciones a la ley de la JEP, sino porque la mayoría de los proyectos claves que están en este momento en riesgo de hundirse tienen el apoyo del Ejecutivo.

En contraste, las reformas que más opciones tienen de prosperar –a cuatro semanas de que finalicen las sesiones ordinarias– son de iniciativa parlamentaria o de los órganos de control.



El golpe más fuerte ocurrió hace dos semanas con la reforma política. Ante la imposibilidad de poder revivir las listas cerradas, que eran la carta con la que se buscaba acabar con muchas de las prácticas de corrupción que se dan en la política, el Gobierno se resignó a retirarle el apoyo. Hoy, la reforma, si bien aparece aún en el orden del día de la Comisión Primera de Senado, está hundida por tiempos, pues debe superar cuatro debates en menos de cuatro semanas.

La misma suerte corrió la reforma de la justicia, propuesta por Cambio Radical y apoyada por el Gobierno. Debe superar tres debates antes del 20 de junio próximo, día en que termina el actual periodo de sesiones ordinarias y ni siquiera aparece en el orden del día de esta semana en el Senado.



Más extraño fue lo que ocurrió con el proyecto que endurece las penas contra los corruptos y acaba con los beneficios de casa por cárcel para quienes atenten contra la administración pública, de autoría de la Fiscalía y apoyado por el Gobierno y los promotores de la consulta anticorrupción. La iniciativa quedó en el limbo.



En una sorpresiva decisión, cuando se esperaba que el Senado le diera el último debate para que este proyecto se convirtiera en realidad, los congresistas aplazaron la discusión hasta que se elija al nuevo fiscal. La decisión deja el proyecto –que desarrolla dos puntos de la consulta anticorrupción– en riego de hundirse, pues no es fácil que antes de un mes haya un nuevo fiscal.



La reforma constitucional que busca establecer la cadena perpetua para violadores de menores también se colgó en el Congreso.



Si bien el pasado martes el proyecto tenía prioridad en el orden del día de la Comisión Primera de la Cámara, los congresistas decidieron no darle continuidad en virtud de que ya no daban los tiempos para darle todo el trámite. Se presentará nuevamente en la próxima legislatura.

Se van salvando

La Comisión Primera del Senado aprobó la reforma constitucional que establece la segunda vuelta para la elección de alcalde de Bogotá. El texto, de los congresistas José Daniel López y Juan Carlos Losada, quedó a un debate de convertirse en realidad y con ambiente.



El mismo panorama tiene el proyecto que busca prohibir la producción, comercialización y distribución del asbesto a nivel nacional. La iniciativa, liderada por la conservadora Nadia Blel, solo debe superar un último debate en la Plenaria de la Cámara para empezar a aplicarse.



Una de las propuestas que ha avanzado con mayor celeridad es la reforma que le otorga más ‘dientes’ a la Contraloría General para cumplir de mejor manera su papel de hacer control fiscal. Desde marzo, cuando fue radicada, hasta hoy, ha superado tres debates y le resta solo uno más para continuar con vida en el Congreso.

Una de las polémicas de este semestre en el Legislativo se dio con la reforma que permite que los congresistas puedan intervenir en la distribución de los recursos de inversión regional del Presupuesto General de la Nación, con el fin de dar “mayor transparencia a la asignación del presupuesto”. Está a dos debates de ser realidad.



POLÍTICA