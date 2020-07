¿Cómo se van a regular las plataformas como Uber y Didi?

Este semestre el país se verá abocado de nuevo a uno de los debates que más sensibilidad genera en el país: la regulación de plataformas digitales como Uber, Beat y Didi.



En el Congreso ya fueron radicadas dos iniciativas que, si bien buscan regular el uso de estas plataformas, difieren radicalmente uno de la otra, lo que generará un duro pulso, en el que seguramente el Gobierno intervendrá.



El proyecto del representante Mauricio Toro, junto a César Lorduy y Juan Carlos Wills, entre otros, busca eliminar las cargas que tienen hoy los taxis y ponerles algunas obligaciones a las plataformas, de tal manera que se equilibre la cancha y puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado. Esta ha sido denominada como la ley para ‘equilibrar la cancha’.



Por su parte, el proyecto del Centro Democrático pretende que las plataformas sean reguladas como empresas de transporte para que tengan algunos de los requisitos de las compañías de taxis. Este ha sido una línea roja de las plataformas como Uber y Beat, que afirman que no son plataformas de transporte.



A continuación, presentamos las claves de las dos iniciativas

Equilibrar la cancha

La propuesta liderada por el representante Toro tiene cinco puntos clave:



- El cupo: Mucho de los taxistas han invertido su patrimonio en un cupo. Lo que esta iniciativa es que las plataformas digitales paguen el 2 por ciento de sus ingresos que van a ir a un Fondo de Compensación de Cupos. Ese fondo servirá para comprarles el cupo a los taxistas antes de que terminen costando 500 mil pesos.



- Pólizas: El segundo punto es que se establece que las plataformas digites deben tener las mismas pólizas y demás seguros que tienen hoy las taxistas.



- El pase: Los taxistas tienen que ir cada tres años a refrendar su licencia, demostrar que tienen habilidades, capacidades, que ven y oyen bien y eso hoy las plataformas no lo tienen. Entonces la idea es que los conductores vinculados a plataformas digitales tengan que sacar la misma licencia.



- Tarifas: Hoy los taxistas no pueden cobrar tarifa dinámica. En hora valle, por ejemplo, las plataformas bajan el precio. Mientras un taxi no puede hacer eso porque sus tarifas las regula es la alcaldía de cada ciudad, las plataformas sí y el taxi se queda sin trabajo en esas horas. La idea es que los taxis también tengan la posibilidad de tarifa dinámica.



- Impuestos: Las empresas dueñas de estas plataformas tienen que radicarse en Colombia. Hoy están obligadas a pagar IVA, pero este lo paga es el ciudadano, ellos lo recaudan y se lo giran al Estado. La idea es que estén obligadas a pagar otros tributos como el impuesto de renta.

Empresas de transporte

La propuesta del Centro Democrático crea una nueva categoría: “Empresa de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo particular, intermediado por plataformas tecnológicas”.Lo que se busca es que plataformas como Uber, Didi, Beat, entre otras se conviertan en plataformas de transporte reguladas por la Superintendencia de Transporte.

A partir de esto, se establecerían obligaciones para estas compañías, como el hecho de que hagan el registro de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo particular a través del Registro Único Nacional de Transito – RUNT- . Este permiso tendrá un costo que deberá ser establecido por el Gobierno más adelante.



Igualmente se les exigirá a los conductores de las plataformas documentos como el certificado de antecedentes judiciales, paz y salvo por multas de tránsito y certificado de afiliación a seguridad social.



Otro de los puntos es que “el 1 por ciento de cada uno de los aportes que se recauden por el valor de cada servicio, será destinado a la Superintendencia de Transporte, para el ejercicio delas funciones a que se refiere la presente Ley”.



