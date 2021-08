Tumban la megapensión de excongresista que juez de Sabanalarga ordenó pagar

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de darle la razón al Fondo de Pensionados del Congreso, Fonprecón, al tumbar un fallo de un juez de Sabanalarga, en Atlántico, que en marzo del 2019 ordenó pagarle un retroactivo y una megapensión (más de 22 millones mensuales) a la viuda de un congresista suplente.



El caso se relaciona con Alfonso Gómez Oñoro, quien fue pensionado en 1978 como diputado por el Departamento del Atlántico. Sin embargo, fue representante a la Cámara suplente entre 1962 y 1968, lapso en el cual asistió de manera ocasional a las sesiones.



En el 2002 y con base en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil (1030 de 1998 ponente Luis Camilo Osorio), Fonprecón conmutó la pensión que venía pagando el Departamento del Atlántico y la reliquidó con base en lo que devengaba un congresista en ejercicio convirtiéndola así en una megapensión.



Gómez Oñoro falleció en el 2005 y la pensión se sustituyó a su cónyuge Dila Rosa Cantillo.



En 2013, Fonprecón en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia C- 258 comenzó a revisar todas las megapensiones.



Y en febrero de 2014 instauró acción de lesividad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para obtener la nulidad de su misma resolución y solicitó que la pensión volviera a ser pagada por el Departamento del Atlántico en la cuantía que por ley le correspondía.



Después de haber pagado casi 2.000 millones de pesos desde el 2002 cuando conmutó la pensión, el Fondo logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la corrección de la situación, en sentencia del 10 de marzo de 2016.



Viernes de carnaval

Ante esto, la viuda interpuso una tutela ante el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sabanalarga para que Fonprecón reanudara el pago de la megapensión alegando que la sentencia no le fue notificada y solo tuvo conocimiento de ella "el viernes de carnaval”.



La apoderada de Cantillo alegó que la sentencia no le fue notificada en debida forma y por ello no se encontraba en firme y no se podía cumplir. Fonprecón alegó que el único competente para dejar sin efectos la sentencia era el magistrado al resolver incidente de nulidad.



De todas maneras, el Juzgado en sentencia notificada el 27 de mayo de 2020 ordenó a Fonprecon reanudar el pago de la pensión junto con la respectiva retroactividad desde abril de 2019. El Fondo procedió a impugnar el fallo ante el Tribunal Superior de Barranquilla.



Tras esto, el juzgado en julio de 2020 nuevamente profirió sentencia ordenando mantener el pago de la megapensión, hasta tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no decidiera sobre incidente de nulidad.



El pago

Esto generó que se le pagarán a la señora Cantillo 326 millones de pesos y se le continuara pagando una mesada de 25 salarios mínimos legales mensuales .



Finalmente y después de haber tenido que pagar retroactivamente las mesadas desde marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al Fondo y determinó que la sentencia sí fue notificada, por lo que no existió nulidad.



Con la decisión notificada el 9 de agosto de 2021, queda en firme la sentencia que desde diciembre de 2018 dejó sin piso la megapensión y ordenó al Departamento del Atlántico reanudar el pago como inicialmente la reconoció.



Por eso, Fonprecón estudia los medios necesarios para que la Rama Judicial repare el daño causado que supera los 400 millones de pesos y se causó al haberse ordenado no cumplir con la sentencia pese a que se encontraba en firme el fallo.