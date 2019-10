Le tumban la megapensión a exsenadora que estuvo solo ocho meses

Una sala especial de revisión del Consejo de Estado tumbó una megapensión que en el 2012 le había concedido la Sección Segunda de ese tribunal a Isabel Figueroa, quien fue senadora por escasos ocho meses.



Mientras la decisión judicial estuvo vigente, el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) tuvo que pagarle más de 1.800 millones de pesos, a los que ella no tenía derecho. Este año, cada mes se le consignaban más de 20 millones mensuales.

Para Fonprecón, la decisión que en su momento tomó la Sección Segunda, con ponencia del entonces magistrado Hernando Alvarado, nunca se ajustó a la ley y por eso pretende demandar al Consejo de Estado para que responda por los recursos que tuvo que pagarle a la excongresista.



Figueroa, quien coincidencialmente fue directora de Fonprecón en 1997, al final de su vida laboral llegó al Senado como suplente del senador José Name Terán, quien le permitió hacer parte del legislativo entre el primero de noviembre de 2005 y el 30 de junio de 2006.



Durante este tiempo, ella ni siquiera cotizó al Fondo del Congreso.



En 2007, Figueroa solicitó el reconocimiento de la pensión, pero Fonprecón se la negó en la medida de que no era afiliada y no tenía derecho a la aplicación del régimen especial de congresistas.



Ella acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en sentencia del 2010 le negó la pensión. Ante esto acudió en apelación al Consejo de Estado, que con ponencia de Alvarado condenó a Fonprecón a reconocerle la megapensión, con retroactividad a partir del año 2006.

Por supuesto que el Fondo no estuvo de acuerdo con la decisión y si bien tuvo que pagarle a la excongresista, interpuso una Acción Extraordinaria de Revisión en el 2014, invocando la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional (que le puso tope a la pensiones y ordenó revisarlas). Pero el Consejo de Estado la rechazó afirmando que era extemporánea la petición.



Fonprecón insistió mediante recurso de súplica demostrando que la Corte Constitucional revivió los términos para interponer este tipo de acciones, por lo cual en noviembre de 2016 se admitió el recurso acogiendo los argumentos de la entidad.



Fue así como a comienzos de este mes se profirió el fallo, el cual deja sin efectos la decisión de la Sección Segunda que le concedió la mega pensión.



Según la decisión judicial, “la señora Isabel María Figueroa González no es destinataria del régimen especial de pensiones previsto para los congresistas en el decreto 1359 de 1993 ni es beneficiaria del régimen de transición de que trata el decreto 1293 de 1994, pues para ello, en abril de 1994 no tenía la calidad de congresista, ya que solo se posesionó como senadora el 10 de noviembre de 2005”.



Lo que no admitió la sentencia es que la excongresista tenga que devolver lo que se le pagó en estos años y a lo cual no tiene derecho. Consideró que ella actuó de buena fe. Por eso es que Fonprecón está buscando una salida judicial para que le reintegren los cerca de 1.800 millones de pesos, pues considera que fue el alto tribunal el que le ordenó darle una mesada a la que ella no tenía derecho.

Otra megapensión

Pero si bien en este caso prosperó la revisión, en otro muy similar, el del excongresista Gustavo Pinzón Álvarez, el Consejo de Estado la negó.



En este proceso los magistrados también rechazaron el recurso extraordinario por considerarlo extemporáneo, y la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió confirmar la decisión al resolver el recurso de súplica, argumentando que la acción especial de revisión no ha sido revivida por la Corte Constitucional.



Así, mientras la Sala Especial desde el año 2016 consideró (con base en otros pronunciamientos) que el término sí fue revivido por la Corte Constitucional, en este caso la Sección Segunda se negó a efectuar la revisión de otra sentencia.



A Pinzón, por decisión judicial, le fue otorgada una megapensión luego de que ejerció como congresista 8 meses y 6 días.



Fonprecon estudia los recursos ordinarios y constitucionales que le quedan para evitar que el pensionado siga percibiendo una mesada de 25 salarios mínimos mensuales.



POLÍTICA