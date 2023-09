El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, se mostró muy molesto por la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, el cual revocó la candidatura de Tulio Gómez, quien aspiraba a la gobernación del Valle.



(En contexto: CNE revoca la candidatura de Tulio Gómez a la gobernación del Valle del Cauca)

Motoa manifestó: "Rompieron el principio de legalidad en el país. Han vulnerado la Constitución y la Ley".



Luego señaló que espera que los "jueces constitucionales restablezcan lo que una autoridad administrativa como el @CNE_Colombia desconoció. Se han violentado derechos fundamentales".

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Motoa es senador por el partido Cambio Radical. Foto: Twitter: @senadormotoa

Motoa, previamente, recusó al magistrado del CNE César Lorduy - de Cambio Radical - y aseguró que supuestamente la imparcialidad de Lorduy “está viciada y se ha vulnerado el debido proceso".



Para el congresista hay sectores interesados en trasladar la batalla política a la arena jurídica “porque temen ser castigados en las urnas y recurrirán a cualquier argucia legal para frenar a la competencia. No son capaces de jugar limpio”, expresó.



(Puede leer: Desaprobación del presidente Gustavo Petro subió al 63 %; aprobación sigue en 30 %)



El representante Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, también salió en respaldo de Gómez, mayor accionista del equipo América de Cali. "@tulioagomez ante la ley 2200, art 111 del 2022 no está inhabilitado, que tengan miedo y no quieran dejarlo competir es otra cosa".



Manifestó que "la ley es clara! Ningún contrato con una entidad municipal inhabilita para ser candidato a la Gobernación" y anunció que usarán "los recursos de ley para defender la candidatura en derecho, seguiremos en las calles y llegaremos al 29 de octubre a las urnas. ¡Venceremos a voto limpio!".

Facebook Twitter Linkedin

Recusan al magistrado Lorduy. Foto: Cuenta oficial de X Carlos Fernando Motoa y César Lorduy

¿Por qué el CNE revocó la candidatura de Tulio Gómez?

Facebook Twitter Linkedin

El empresario Tulio Gómez durante su campaña a la Gobernación de Valle. Foto: Twitter de Tulio Gómez.

Con una votación de 6 frente 2, el CNE aceptó la ponencia que pedía revocar la aspiración. Sin embargo, Gómez aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición para mantener su inscripción y así pelear la gobernación del Valle del Cauca con Dilian Francisca Toro, que le lleva varios puntos de ventaja.



De forma mayoritaria, el tribunal electoral encontró que tenían lugar los argumentos que pedían que se anulara la inscripción debido a que este se encontraba inhabilitado. Gómez había firmado varios convenios con la alcaldía de Cali para “el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero, con el fin de cumplir actividades comerciales del equipo de fútbol”. El problema es que lo hizo menos de un año antes de su candidatura.

De acuerdo con el ordenamiento colombiano, ningún candidato puede tener ningún vínculo contractual con el Estado un año antes de aspirar a un cargo de elección popular. En el caso de Gómez, este celebró un convenio como representante del América de Cali.



REDACCIÓN POLÍTICA