Trata de personas en Colombia se ha incrementado en 7 años un 1000 %

Entre 2013 y 2020 las víctimas en el país de trata de personas pasaron de 60 a 686, y de estos el 82% de los casos son mujeres. Así lo reveló el Ministerio del Interior, que señaló que entre 2013 y 2020 las víctimas en Colombia pasaron de 60 a 686, lo que significa que hubo un incremento de más del 1000 % de los casos durante ese periodo.



El 82% de estas víctimas son mujeres y en su mayoría las víctimas son enviadas al exterior, provenientes en más del 50% del Eje Cafetero, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, cuyos principales destinos son China, México, España, Argentina y Ecuador.



Según el Ministerio del Interior, la trata de migrantes y refugiados en Colombia, tanto externa como interna supera las 90 víctimas, lo que representa cerca de un 13% del total de víctimas a la fecha.



El Ministerio del Interior aseguró que el 12% son niños, niñas y adolescentes. Medicina Legal, por su parte, informó que para el 2019 las víctimas menores de edad llegaban a las 315, lo que representaría al menos un 46% sobre el total actual.



"En razón a esto, uno de los retos más importantes frente a la trata de personas, y por lo cual citamos a esta audiencia, es visibilizar y dar a conocer la dimensión de este delito, para que se incentive la denuncia, se reduzca el subregistro y se puedan salvar más vidas”, aseveró la senadora Emma Claudia Castellanos, del partido Cambio Radical.



Esto fue revelado durante la audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizada con el objetivo de visibilizar la situación que viven los colombianos en su país y fuera de él, y quienes se convierten en foco de maltrato físico, psicológico y emocional.



A nivel mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODC), estableció que entre 2003 y 2016, las cifras de víctimas en el mundo se duplicaron a las 225 mil, el 72% eran mujeres y niñas, de las cuales en un 58% fueron victimizadas con fines de explotación sexual, el 35% para someterlas a trabajos forzosos y en un porcentaje menor, para matrimonio servil.



La Embajada Norteamericana en el 2019 registró que, en cuanto a la trata de personas como delito trasnacional, el 55% de los casos correspondió a víctimas de nacionalidad colombiana, víctimas silenciadas.



Por tanto la parlamentaría, una de las citantes a la audiencia, aseveró que estas cifras que no pueden ser un tema menor para el país, por considerarse una de las formas más crueles de esclavitud moderna. "El país debe ser consciente que en Colombia las cifras no se han reducido, sino que se han sostenido, generando una alarmante preocupación", sentenció.



Si ha sido víctimas de trata de personas y quiere contar su historia escríbanos a luimer@eltiempo.com