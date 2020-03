Tras reto, 'Manguito' le pide a Gustavo Bolívar que renuncie

"Después de tres meses que el Senador Gustavo Bolivar propuso el reto de que renunciara quien tuviera más inasistencias entre él y yo, esta es la realidad, ¿será que cumple? ¿O inventará otras disculpas?".



Con este trino, el senador Jónatan Tamayo -conocido como 'Manguito', quien llegó al Congreso por la Lista de la Decencia- comenzó este miércoles un rifirrafe con Gustavo Bolívar, senador de la Lista de la Decencia.

Todo empezó el pasado 12 de diciembre, cuando el senador Tamayo publicó un video en Twitter diciendo que "mientras algunos trabajamos justificando de tiempo completo para lo que fuimos electos, los reyes del populismo y los que difaman que en el Congreso se roban la plata, son ellos quienes no hacen presencia ni votan en favor del pueblo".

(Le puede interesar: Álvaro Uribe insistirá en la necesidad de eliminar la JEP)

Mientras algunos trabajamos justificando de tiempo completo para lo que fuimos electos, los reyes del populismo y los que difaman que en el Congreso se roban La Plata, son ellos quienes no hacen presencia ni votan en favor del pueblo.#Sanoesposible2 pic.twitter.com/hXv6NZQSPn — Manguito Senador 🇨🇴 (@jonatantamayop) December 12, 2019

El asunto no quedó allí. El 13 de diciembre de 2019 Gustavo Bolívar le respondió y aseguró que le pediría a la Secretaría del Senado que hiciera públicas las asistencias de ambos en el Congreso y aseveró que si tenía una falla en el semestre renunciaría a su curul.

(Lea también: Duque declara emergencia sanitaria a nivel nacional)

"Derecho de Petición al @SenadoGovCo para que haga públicas las asistencias de este senador mentiroso @jonatantamayop y las mías. Si tengo una sola falla en el semestre renuncio a mi curul. Reto a este ruin ser a que prometa lo mismo. ¿Acepta traidor?", escribió Bolivar en Twitter.

Derecho de Petición al @SenadoGovCo para que haga públicas las asistencias de este senador mentiroso @jonatantamayop y las mías. Si tengo una sola falla en el semestre renuncio a mi curul. Reto a este ruin ser a que prometa lo mismo. ¿Acepta traidor? https://t.co/rNOjNKPldg — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 13, 2019

En un video, publicado en la misma red social, el senador Tamayo explicó este miércoles lo que ocurrió hace tres meses.

(Lea también: Tras escándalo, hija de exasesora de Uribe no va a cargo en consulado)

"Recuerdan que ese día el senador Gustavo Bolívar hizo un video iracundo, tratándome de ruin de traidor, de mentiroso, y además no solo eso, me invitó a un reto, que el que haya faltado más al Congreso entre él y yo renunciara al Congreso y a su curul. Lo raro es que Bolívar hace eso y de una vez me bloquea del Twitter, pero también lo extraño es que al otro día elimina ese video por todos los medios que lo tenía y colocó un tuit ya cambiando las condiciones porque sabía la mentira que estaba cometiendo".



"Y cambió el tuit diciendo que el congresista que haya fallado más en el último semestre", señala en el video Tamayo.



El senador aseguró que tres meses después Bolívar no ha mostrado las inasistencias que prometió que daría a los ocho días. "Me dí a la tarea de enviar el derecho de petición que me entregara las pruebas de quien ha faltado más".



Con los documentos en mano, 'Manguito' señaló que "en las casi dos legislaturas tengo cuatro inasistencias en el Congreso de la República. Y acá tenemos las del senador Gustavo Bolivar, que en este año y medio casi dos años lleva ocho inasistencias al Congreso".



En el video, Tamayo finaliza diciendo:

#Bolivarcumplasupalabrarenuncie

Despues de tres meses que el Senador Gustavo Bolivar propuso el reto de que Renunciara quien tuviera más inasistencias entre Él y yo. Esta es la realidad será que cumple ? O inventara otras disculpas pic.twitter.com/E6ejYZf4qZ — Manguito Senador 🇨🇴 (@jonatantamayop) March 12, 2020

Tras ello, el senador Bolívar le respondió a través de la misma red social. "No se dejen engañar del traidor. Nunca he faltado -Semestre pasado sin fallas (Fotos 1y2) 2 excusas en 2018: -29 a 31/Oct Comisión a México a Congreso sobre Drogas -19 a 21/Nov permiso NO REMUNERADO para recibir premio ASCAP en EEUU. 1 excusa en 2019

-2 y 3/Abril a CPI, La Haya".

No se dejen engañar del traidor. Nunca he faltado

-Semestre pasado sin fallas (Fotos 1y2)



2 excusas en 2018:

-29 a 31/Oct Comisión a México a Congreso sobre Drogas

-19 a 21/Nov permiso NO REMUNERADO para recibir premio ASCAP en EEUU



1 excusa en 2019

-2 y 3/Abril a CPI, La Haya pic.twitter.com/PD2g6C8XHi — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 12, 2020

Este trino lo acompañó con las fotos que muestran su asistencia a las sesiones del semestre pasado y las inasistencias con excusas.



Hasta el momento, el senador 'Manguito' no ha respondido a este último trino.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET