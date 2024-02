Tras la orden del presidente Petro: ¿Es necesaria la reforma de la salud?

La orden del presidente Gustavo Petro de implementar desde ya el modelo de salud preventivo en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo control estatal debería tener un sonoro efecto en este sector cuyo eco se escuchará diáfano en el Congreso de la República. ¿Cómo será su impacto? De la respuesta depende en buena medida la marcha del Legislativo en este semestre.



“Una de las EPS privadas, de las mejores, que no está en la lista entregada por la Contraloría, se nos acercó a decirnos que querían implementar ya el nuevo modelo. Nosotros queremos que en lo que permite la Ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ya", dijo el jefe de Estado el viernes pasado.



"Eso significa que en la Supersalud y en la Nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma lo prohíbe y la Constitución nos lo ordena”, argumentó.

En palabras coloquiales el interrogante obvio es: ¿El Presidente se dio un tiro en el pie con esta instrucción? ¿Fue oportuna en vísperas de que el Congreso reanude la discusión del proyecto, ahora en el Senado?



“La orden del Gobierno Nacional de implementar desde ya la reforma a la salud, reafirma que no es necesario un proyecto de ley para implementar los cambios que quieren, en especial lo relativo a el modelo preventivo de salud”, dice Gonzalo Araujo, politólogo que hace un juicio seguimiento a la actividad del Legislativo.



“Esto traerá atraso en la discusión y trámite del proyecto de ley y mayores tensiones entre los congresistas que están lejanos a las posturas de Gobierno, prueba de ello, es que se han citado sólo en esta legislatura 19 debates de control político -diez en Cámara de Representantes y nueve en el Senado de la República- sin contar las mociones de censura a las que ha sido situado el ministro y que se adelantarán el 12 de marzo”, agrega el analista.

En efecto, para los expertos es una orden que genera aún más ruido en una reforma que es considerada vital para la administración Petro y que ha tenido un trámite lleno de obstáculos -lleva más de un año desde que se radicó- incluyendo la explosión de la coalición de Gobierno y el cambio de la ministra Carolina Corcho por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.



La reforma fue radicada el 13 de febrero del 2023. La idea del Gobierno era que en junio de ese año estuviera aprobada. Sin embargo, se encontró con la resistencia de los partidos de su coalición, que precisamente se acabó ante la imposibilidad de concertar el proyecto.



Después de 11 meses en la Cámara, en diciembre fue aprobada en su segundo debate y ahora arriba al Senado. ¿Con estas cuentas era ideal la intervención del presidente Petro?



“Esto demuestra que en muchos aspectos, la reforma a la salud no era necesaria, como por ejemplo, justamente, el tema de la atención preventiva”, dice el analista Gabriel Cifuentes.



Para este experto en el ejercicio político, el anuncio del Presidente frente a la implementación de algunos aspectos de la reforma a la salud en las EPS intervenidas o en las públicas ha generado un debate que es preciso analizar en tres puntos de vista.



Primero. “Si bien se ha señalado que se trataría de la política de prevención, cosa que por lo demás ya está en una ley del 2011, todavía no es tan claro qué alcance y qué medidas adicionales de la reforma se entrarían a implementar, así como tampoco cómo ni con qué recursos”.



Segundo. “Esto demuestra que en muchos aspectos, la reforma a la salud no era necesaria, como por ejemplo, justamente, el tema de la atención preventiva”.



Tercero. Es evidente que habrá un impacto político. “Por un lado, ante la opinión pública se confirma la idea de que ya sea por la puerta frontal del capitolio mediante una ley, o a través de la puerta trasera del ministerio mediante decreto, el gobierno está empeñado en cumplir con la promesa de transformar el sistema de salud. Uno sin intermediarios, con enfoque preventivo y con un manejo estatal preponderante.



“Por el otro, las declaraciones serán usadas en los debates para atacar la reforma y la necesidad de que se tramite vía congreso. Más aún, la oposición seguramente aprovechará para mostrar cómo, a pesar del voto negativo del congreso -que es un escenario que se comienza a anticipar o que es probable por la falta de apoyos claros al proyecto así como por los tiempos apretados antes de que por ley se tenga que archivar- la reforma a la salud sufre de una profecía auto cumplida cuando el presidente decía que, en todo caso, al margen de la reforma, el sistema se reformaría por la crisis financiera que padece”.



Para Cifuentes, sea o no cierto que con o sin reforma el sistema colapsaría, lo que sí se puede señalar es que el gobierno se ha movido anticipando no sólo su colapso sino también su archivo en el Congreso.



“Basta ver el llamado de la Corte Constitucional frente a la deuda que se tiene con el sistema, la recomposición de la Nueva EPS -que sería la receptora de todos los usuarios de las EPS intervenidas- y las posiciones que el ministro de salud ha adoptado y que buscan mostrar cómo la intermediación privada ha condenado al fracaso al sistema. Habrá una transformación del sistema de salud, ya sea trámite una ley o trámite decreto o ya sea por el simple marchitamiento -natural o inducido- del sistema. Habrá también un inmenso debate en el congreso no ajeno a polémicas”, asegura Cifuentes.



Pero, ¿entonces? ¿Qué va a pasar en los días por venir? “El Congreso tiene la autoridad exclusiva de legislar, por ejemplo, sobre temas como la asegurabilidad del sistema de salud. Este aspecto no se puede reglamentar por medio de una resolución gubernamental”, dice el analista Pedro Viveros.



“Si el Gobierno quiere reconducir la salud pública colombiana en aspectos como el cubrimiento rural, puede intentarlo al aprovechar la hegemonía de la Nueva EPS, luego de entregarle al país una relación de viabilidad financiera de esa institución que está en entredicho y además tendría que lograr recapitalizarla con el concurso de la mayoría accionaría que son las cajas de compensación. De hacerlo estaría transformando, no reformando la sanidad colombiana, con lo cual veo innecesario el concurso del Congreso para tramitar leyes que pareciera no se necesitan, según lo hace percibir el presidente Petro”, asegura Viveros.

¿Cómo se llegó a este punto? El analista Diego Arias recuerda que la reforma a la salud que promueve el gobierno es “radical” y “tiene muchos aspectos complejos en su concepción y operación”.



Por eso, estima que cuando el Presidente da esta orden habría que precisar a qué aspectos de dicha reforma se refiere.



“Es claro que en torno del componente preventivo casi que hay consenso de su necesidad e incluso hay ya normatividad que la promueve y favorece”, dice Arias.



Para esa dimensión de lo preventivo casi podría decirse que no se requiere de la reforma, dice este experto. “Pero en muchos sectores, incluido el Congreso, esta orden puede ser tomada como un desafío que desconoce los tiempos, instancias y mecanismos para tramitar y aprobar esta y cualquier otra iniciativa de cambio”.



El analista recuerda desde Cali otros temas cruciales que ha planteado el Presidente como los debates sobre "rupturas institucionales" y dice que “las formas, el tono y momento importan y mucho”.



"Implementar la reforma a la salud, aún en trámite en el Congreso, podría afectar las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, es decir, se tensiona la comunicación entre partidos favorables a la reforma, pero por fuera del Pacto Histórico, y el gobierno Petro", dice Ángel Tuirán Sarmiento, analista de la Universidad del Norte, en Barranquilla.



"En últimas, puede generar desconfianzas que disminuyan las mayorías, ya precarias, con las que cuenta el Gobierno para la aprobación de esta y otras reformas aún en trámite en las comisiones de Senado y Cámara", concluye.



Por ahora, la Comisión VII del Senado avanza en las audiencias públicas previas a la construcción de la ponencia para el tercer debate. Se espera que en unas dos semanas se esté adelantando esta discusión en la que por ahora las fuerzas están divididas en la célula legislativa.